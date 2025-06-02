Στις 12:30 θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου οι 25 πρυτάνεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας προκειμένου να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως σημείωναν κυβερνητικές πηγές, η εμπέδωση της ασφάλειας στα πανεπιστήμια αποτελεί ξεκάθαρο στόχο για την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να πιέσει τις διοικήσεις των ιδρυμάτων ώστε να συντάξουν και να επικαιροποιήσουν τα σχέδια ασφαλείας που οφείλουν να διαθέτουν. Μόλις ένα στα τρία πανεπιστήμια έχει ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη υποχρέωση έως σήμερα.

Παράλληλα, αναμένονται άμεσα εξελίξεις ως προς την πειθαρχική αντιμετώπιση φοιτητών που επιτίθενται σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ή προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις, με σκοπό να εξορθολογιστεί η όλη διαδικασία και να μπει τέλος στις καθυστερήσεις.

Στη σύνοδο των πρυτάνεων, τον προηγούμενο μήνα, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε τις βασικές θέσεις της κυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων, κάθε ΑΕΙ θα πρέπει να διαθέτει μόνο ένα πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο θα επιλαμβάνεται άμεσα κάθε περιστατικού και θα ολοκληρώνει την πειθαρχική δίωξη εντός διμήνου. Επίσης, προτείνεται η αυτοδίκαιη διετής άρση της φοιτητικής ιδιότητας για σπουδαστές σε βάρος των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για βιαιοπραγίες ή σοβαρές καταστροφές. Τυχόν καταδίκη θα συνεπάγεται οριστική διαγραφή.

Προβλέπεται ακόμα η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου, ώστε η είσοδος σε πανεπιστημιακούς χώρους να γίνεται υποχρεωτικά με πανεπιστημιακή ταυτότητα, ενώ φοιτητές που αποδεδειγμένα καταστρέφουν την περιουσία δημόσιου πανεπιστημίου θα καλούνται να αναλάβουν το χρέος της αποκατάστασης.

