Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η εκδήλωση που οργάνωσε το ΠΑΣΟΚ για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Divani Caravel ξεκίνησε την καθιερωμένη ώρα ΠΑΣΟΚ με την σχετική καθυστέρηση μιας ώρας, γεγονός συνηθισμένο στα πασοκικά δρώμενα.Το ασυνήθιστο όμως που κατεγράφη χθες είναι το γεγονός οτι η ημερίδα ξεκίνησε χωρίς την παρουσία του Προέδρου που έφτασε αργότερα και μίλησε στο τέλος και όχι στην αρχή των ομιλιών μετα τον Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δημήτρη Κουρέτα και τον Χάρη Δούκα. Στα πηγαδάκια η απουσία του Προέδρου συζητήθηκε εκτενώς, με άτομα απο το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζουν πάντως οτι ένα θέμα υγείας ταλαιπώρησε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και ηταν ο λόγος της καθυστερημένης άφιξής του στην εκδήλωση.

Αυτοδιοικητικοί που είχαν δώσει την μάχη με την πράσινη φανέλα έκαναν δυναμική εμφάνιση στην κατάμεστη αίθουσα του Divani Caravel το παρών έδωσε και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ενώ ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης εμφανίστηκε σε κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ μετά απο καιρό.

Νίκος Ανδρουλάκης: Η Δημοκρατία στην Αυτοδιοίκηση είναι θεσμική κατάκτηση

Επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις αλλαγές που φέρνει η Κυβέρνηση στον εκλογικό νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

«Αλλαγή του εκλογικού νόμου. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους! Να έρθουν για να σας προτείνουν ένα άλλο εκλογικό νόμο. Τι λέει η κυβέρνηση; Ότι ο δεύτερος γύρος πρέπει να καταργηθεί. Ότι δεν πειράζει να βγαίνει Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης με μειοψηφικό ποσοστό, ακόμη και κάτω του 43%. Ότι αρκεί απλώς να έχει πάρει τις περισσότερες ψήφους την πρώτη Κυριακή.

Αυτή η πρόταση – με το προσωπείο της «συμπληρωματικής ψήφου» –δεν ενισχύει την κυβερνησιμότητα. Υπονομεύει την ίδια τη δημοκρατική νομιμοποίησητων αιρετών. Φτιάχνει δημάρχους χωρίς πραγματική πλειοψηφική εντολή. Φτιάχνει ηγέτες μειοψηφίας, με λειψή αποδοχή.

Και αναρωτιόμαστε:γιατί επιλέγεται ένα εκλογικό σύστημα ως σύγχρονο και καινοτόμο, όταν έχει ήδη εγκαταλειφθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο ως αποτυχημένο; Τι φοβάται η Νέα Δημοκρατία;Tην κρίση του πολίτη την δεύτερη Κυριακή;

Αντί να ενισχύει την Αυτοδιοίκηση, την καθιστά εξάρτημα κομματικής καθοδήγησης. Αντί να εμπιστεύεται τη λαϊκή ψήφο, την περιορίζει. Αντί να ανοίγει τον δρόμο για συνθέσεις, φτιάχνει τεχνητές πλειοψηφίες.

Η δική μας θέση, η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη: η Δημοκρατία στην Αυτοδιοίκηση δεν είναι, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, διαχειριστική λεπτομέρεια. Είναι θεσμική κατάκτηση. Και δεν θα την αφήσουμε να κατεδαφιστεί από πειραματισμούς κομματικής σκοπιμότητας» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης που παρουσίασε το "Εθνικό σχέδιο περιφερειακής ανασυγκρότησης με ισχυρή και οικονομικά αυτοδύναμη Αυτοδιοίκηση" και ζήτησε την στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης για να επιτευχθεί ο στόχος της Πολιτικής Αλλαγης.

«Αν θέλετε το γρηγορότερο δυνατό να γίνει παρελθόν η σημερινή κυβέρνηση, τότε ο αγώνας πρέπει να γίνει στην κοινωνία. Και εσείς που είστε κάθε μέρα δίπλα στον πολίτη και μέσα στην κοινωνία, θέλω να δώσουμε μαζί τον αγώνα αυτόν. Μαζί. Το ΠΑΣΟΚ με τις υγιείς δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για ένα σύγχρονο κράτος που θα υπηρετεί τον πολίτη και όχι τους ολιγάρχες» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Χάρης Δούκας: Ετοιμάζουν ένα εκλογικό σύστημα, κομμένο και ραμμένο για τους υποψηφίους τους, για να αλώσει η δεξιά τον χώρο της Αυτοδιοίκησης

Την πρόταση του για την εκλογή των αυτοδιοικητικών παρουσίασε ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, με εκλογή Δημάρχων και Περιφερειαρχών με το 50% +1 για ισχυρές πλειοψηφίες στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια και με αρχές που μπορούν να διοικήσουν και να εκφράζουν τις κοινωνίες τους.

Βέλη προς την Κυβέρνηση για την αλλαγή εκλογικού νόμου και απο τον Δήμαρχο της Αθήνας που ασκησε κριτική για συνεννοήσεις κάτω απο το τραπέζι και εκλογικό σύστημα κομμένο και ραμμένο για να αλώσει η δεξιά των χώρο της Αυτοδιοίκησης.

«Την ώρα που προσπαθούν να επιβληθούν σε ολόκληρο τον πλανήτη, και στην χώρα μας, οι συντηρητικές και αυταρχικές δυνάμεις, οι πόλεις σηκώνουν ανάστημα και ψηφίζουν προοδευτικά. Το είδαμε στην Αθήνα, καθώς και σε άλλους Δήμους και Περιφέρειες της Ελλάδας. Και αυτό πάει να καταστρέψει η Νέα Δημοκρατία. Όλες οι παραπάνω προοδευτικές νίκες στην αυτοδιοίκηση έγιναν στο 2ο γύρο, δημιουργώντας πλατιές κοινωνικές συμμαχίες.

Αυτήν ακριβώς την κάλπη είναι που καταργούν.

Καταργούν τον δεύτερο γύρο των εκλογών, κατά τον οποίο επιτυγχάνονταν ευρύτερες συνεργασίες και συνεννοήσεις, απαραίτητες για τη λειτουργία των δήμων. Αντικαθιστούν την δεύτερη Κυριακή με την δυνατότητα δεύτερης επιλογής, στον πρώτο και μοναδικό γύρο των εκλογών.

Εκβιάζονται έτσι συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι. Αυτό δηλαδή που λέω, είναι ότι ετοιμάζουν ένα εκλογικό σύστημα, κομμένο και ραμμένο για τους υποψηφίους τους, για να αλώσει η δεξιά τον χώρο της Αυτοδιοίκησης. Καταργούν την κάλπη των κοινωνικών συμμαχιών για να επικρατήσει η κάλπη των συναλλαγών. Οδηγούν σε διοικήσεις των ΟΤΑ που δεν θα έχουν κοινωνική νομιμοποίηση. Πού θα εκλέγονται ακόμη και από το 30-35% των ψηφισάντων. Θέλουν αδύναμες δημοτικές αρχές και περιφέρειες, που δεν εκφράζουν τους πολίτες.» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας.

Σταύρος Αρναουτάκης: Αν το ΠΑΣΟΚ δεν πήγαινε κόντρα σε αδράνειες και συνήθειες, ούτε η εικόνα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης θα ήταν η σημερινή

Η γενναία αποκέντρωση αποτελεί κρίσιμο θεσμικό αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα μας, ενώ η μετάβαση της χώρας από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση είναι το μεγάλο ζητούμενο,σημείωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης που σταχυολόγησε τις προτάσεις του ωστε το ΠΑΣΟΚ να κινηθεί προς την σωστή κατεύθυνση

«Το ΠΑΣΟΚ οφείλει πολύ γρήγορα και είμαι αισιόδοξος γι' αυτό:

Να καταθέσει μια μεταρρυθμιστική παρέμβαση πάνω σε μια ξεκάθαρη φιλοσοφία για τη χειραφέτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη διασφάλιση της ουσιαστικής διοικητικής αυτοτέλειάς της.

Να απαντήσει ρεαλιστικά στην απροθυμία του κεντρικού κράτους να προωθήσει την ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών.

Να περιορίσει την ασυνέχεια του κράτους.

Να εναρμονίσει την αυτοδιοίκηση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Να δώσει έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για την ανακατανομή διοικητικών αρμοδιοτήτων, αλλά και για τη συμμετοχική διακυβέρνηση.

Να περιγράψει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις δεν είναι διοικητικοί μηχανισμοί, αλλά αναπτυξιακοί μοχλοί.

Και βεβαίως να αφήσει χώρο, προκειμένου οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας να καταστούν αυτόνομα πολιτικά πεδία για το σχεδιασμό αναπτυξιακών πολιτικών.» σημείωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης.

Δημήτρης Κουρέτας: Στην κοινωνία το ΠΑΣΟΚ έχει ρίζες στην αυτοδιοίκηση

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Θεσσαλίας και της μεγάλης ανατροπής στις Περιφερειακές εκλογές ο Δημήτρης Κουρέτας υπογράμμισε τις βαθιές ρίζες που έχει το ΠΑΣΟΚ στην τοπική αυτοδιοίκηση.

«Μέσα στην κοινωνία το ΠΑΣΟΚ έχει ρίζες στην αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και πρέπει να το πάρετε, όπως το παίρνουμε κι εμείς, ως ένα θετικό μήνυμα ότι πρέπει να ακουμπήσει ξανά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από εκεί θα ξεκινήσει η μάχη. Από κάθε Περιφέρεια, από τους ανθρώπους που είναι κοντά στους πολίτες, από κάτω και όχι από πάνω, να αρχίσουν να αναδεικνύονται τα ζητήματα, πώς θα στηθεί μια περιφερειακή πολιτική, η οποία θα ακουμπάει όλη την περιφέρεια.» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Επανεκκίνηση νεολαίας

Μεγάλο στοίχημα αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ η επανεκκίνηση της νεολαίας με τον Ανδρέα Σπυρόπουλο να έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο εγχείρημα. Μετά απο σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Χαριλάου Τρικούπη αποφασίστηκε Συνδιάσκεψη νεολαίας του κόμματος για τις 6 Ιουλίου. Προγραμματίζεται και διαδικτυακή καμπάνια μέσω των social media για την προσέλκυση νέων ανθρώπων αλλά και δημιουργία πλατφόρμας με στόχο την δημιουργία δικτύου στελεχων. Μάλιστα θα δημιουργηθούν επιτροπές για την Οργάνωση, την Επικοινωνία και Πολιτικών Θέσεων. Την ίδια ώρα γίνεται αγώνας δρόμου για την ενίσχυση των φοιτητικών παρατάξεων του κινήματος σε όλη την Ελλάδα (ΠΑΣΠ) με στελέχη της πράσινης παράταξης να εκτιμουν οτι θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανασυγκρότηση της νεολαίας του κόμματος. Φυσικά η ατζεντα εμπλουτίζεται με θέματα που αφορούν τους νέους όπως η εργασία, οι μισθοί και η στέγαση. Οι πληροφορίες αναφέρουν οτι η ανασύνταξη της νεολαίας του κόμματος ήταν στόχος εδώ και καιρό για την Χαριλάου Τρικούπη, με τις εσωκομματικές εκλογές να μεταθέτουν του εγχείρημα , που όμως ήρθε η ώρα να πάρει σάρκα και οστά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.