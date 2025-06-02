Τριμερής συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου για θέματα διασποράς θα πραγματοποιηθεί, σήμερα Δευτέρα στις 10:00 το πρωί στο υπουργείο Εξωτερικών.



Την ελληνική πλευρά θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Λοβέρδος, την κυπριακή η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρέσβυς κα Θεοδώρα Κωνσταντινίδου, και την αιγυπτιακή ο υφυπουργός Εξωτερικών, Μετανάστευσης και Αιγυπτίων Αποδήμων, Πρέσβυς κ. Nabil Habashi.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στον τομέα της διασποράς, με επίκεντρο τη συζήτηση για το πρόγραμμα «Νόστος».



Πηγή: skai.gr

