Συνελήφθησαν χθες από την αστυνομία, 7 άτομα που λήστευαν σπίτια ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τους συντηρητές ασανσέρ ή τους κηπουρούς,

Σε μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις περιοχές της Φυλής, των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 37, 38, 39, 42, 43 και 45 ετών και σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμα -3- μελών που έχουν ταυτοποιηθεί σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και ληστείες.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2024, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ομάδα με διαρκή δράση, κινούμενοι σε ομάδες αποτελούμενες από δύο έως πέντε άτομα.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, αναζητούσαν οικίες όπου διέμεναν ηλικιωμένα άτομα που ενδεχομένως να πείθονταν από τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούσαν, προκειμένου να εισβάλλουν και με τη μέθοδο της απασχόλησης να ολοκληρώσουν την εγκληματικές τους πράξεις.

Όταν τους εντόπιζαν, τους προσέγγιζαν υποδυόμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, τους συντηρητές ανελκυστήρων ή τους κηπουρούς.

Ορισμένες φορές που τα θύματα αντιλαμβάνονταν τους εγκληματικούς σκοπούς τους, δε δίσταζαν να ασκήσουν σωματική βία προκειμένου να διατηρήσουν τα κλοπιμαία.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος κοσμημάτων,

το χρηματικό ποσό των 14.015 ευρώ,

5- κινητά τηλέφωνα και

4- οχήματα.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών και ληστεία σε Γλυφάδα, Κυψέλη, Κολωνό, Άγιο Παντελεήμονα, Αμπελόκηπους, Κηφισιά, Γαλάτσι, Αγίους Αναργύρους και Ζωγράφου.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ ορισμένοι έχουν εκτίσει ποινές σε καταστήματα κράτησης της χώρας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

