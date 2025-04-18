Το μήνυμά του για τις ημέρες του Πάσχα στέλνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με ανάρτησή του. Όπως τονίζει ο κ. Χρυσοχοΐδης «η Ελληνική Αστυνομία έχει εντείνει τις δράσεις της όλες τις προηγούμενες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος του Πάσχα».

Στη συνέχεια επισημαίνει ότι από την Παρασκευή 11 Απριλίου έως τη Μεγάλη Τετάρτη σημειώθηκαν πέντε θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2024 είχαν σημειωθεί εννέα.

Τέλος, σημειώνει ότι η ΕΛΑΣ, τις τελευταίες 20 ημέρες, έχει κατασχέσει 15.667 κροτίδες και 47.981 άλλα σχετικά αντικείμενα, ενώ προχώρησε σε 57 συλλήψεις.

Αναλυτικά, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρει:

«Καλημέρα,

Το Άγιο Πάσχα είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές της Χριστιανοσύνης, συνυφασμένο με την Άνοιξη και με τις παραδόσεις μας. Μέρες κατάνυξης, ξεκούρασης, αλλά και ανταμώματος, με τους περισσότερους Έλληνες να ταξιδεύουν για να συναντήσουν συγγενείς, φίλους και αναμνήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει εντείνει τις δράσεις της όλες τις προηγούμενες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος του Πάσχα.

Τα μηνύματα αυτών των ημερών πολλά, νομίζω όμως πως το βασικότερο είναι η αγάπη και ο σεβασμός στη ζωή μας και στη ζωή των συνανθρώπων μας.

Ας ταξιδέψουμε λοιπόν, αλλά με προσοχή και ασφάλεια, για να μη θρηνήσουμε ζωές σε τροχαία ατυχήματα. Από την προηγούμενη Παρασκευή, όταν ξεκίνησαν οι πρώτοι συμπολίτες μας να ταξιδεύουν, μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη είχαμε 5 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, μείωση 44% συγκριτικά με τα 9 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Δεν πρέπει, όμως, σε καμία περίπτωση να επαναπαυτούμε. Οι Υπηρεσίες της Τροχαίας έχουν εντείνει την παρουσία τους και στο εθνικό δίκτυο, αλλά και στις πόλεις. Ας κάνουμε λοιπόν όλοι μας ό,τι μπορούμε για να μην έχουμε και άλλα θανατηφόρα ατυχήματα, γιατί κάθε ζωή είναι πολύτιμη.

Ας τιμήσουμε και ας γιορτάσουμε με τις παραδόσεις και τα έθιμα που έχει κάθε περιοχή, αλλά χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας και τους συμπολίτες μας με επικίνδυνη χρήση κροτίδων και άλλων αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνημάτων που έχουν σκοτώσει και τραυματίσει συνανθρώπους μας. Γι' αυτόν τον λόγο, η Ελληνική Αστυνομία, τις τελευταίες είκοσι ημέρες, έχει πραγματοποιήσει 16.505 ελέγχους πανελλαδικά και έχει κατασχέσει 15.667 κροτίδες και 47.981 άλλα σχετικά αντικείμενα και προχώρησε και σε 57 συλλήψεις.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, Καλή Ανάσταση!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

