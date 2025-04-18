Βίντεο στο TikTok για την οδική ασφάλεια καθώς είναι σε εξέλιξη η έξοδος για το Πάσχα ανήρτησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου, όπως λέει χαρακτηριστικά, «να πάμε και να γυρίσουμε όλοι με ασφάλεια».

«Οδηγείς; Μην πιεις. Ήπιες; Μην οδηγήσεις. Δεν είναι κουίζ, είναι η σωστή επιλογή. Ειδικά τώρα τις ημέρες του Πάσχα ας προσέξουμε λίγο παραπάνω την οδική μας συμπεριφορά. Για να πάμε αλλά και για να γυρίσουμε όλοι ασφαλείας» ξεκινά στο βίντεό του ο πρωθυπουργός.

Όπως τονίζει, «οδήγηση και αλκοόλ δεν πάνε μαζί, ποτέ. Ένα απλό "έλα μωρέ 2-3 ποτηράκια έχω πιεί, μια χαρά είμαι", μπορεί να αποβεί μοιραίο. Και σίγουρα δεν είναι θέμα ηλικίας, ούτε εμπειρίας, είναι θέμα ευθύνης προς τον εαυτό σου και τους γύρω σου».

«Γιατί το να μην τρέχουμε και να μην οδηγούμε μεθυσμένοι, δεν είναι μόνο υποχρέωση και ευθύνη, είναι πολιτισμός. Καλό Πάσχα σε όλες και σε όλους» καταλήγει στο βίντεο στο TikTok ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.