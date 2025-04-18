«Τον Μάρτιο αυξήθηκε ο πληθωρισμός τροφίμων 2%. Μειώνεται ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού και όχι ο πληθωρισμός», ανέφερε για την ακρίβεια του πασχαλινού τραπεζιού ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΟΡΕΝ.

Μάλιστα, απευθυνόμενος στον παριστάμενο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Οικονόμου σημείωσε:

«Ο κ. Οικονόμου αποδέχτηκε ότι σε απόλυτο ονομαστικό αριθμό έχουμε ένα πολύ ακριβό Πάσχα. Στις τιμές δεν έχουμε μόνο 1 ευρώ διαφορά γιατί αυτές αφορούν μόνο τη Βαρβάκειο. Αν συνυπολογίσουμε τα super market και τα συνοικιακά κρεοπωλεία, τότε η αύξηση ανεβαίνει στα 2,5 ευρώ διαφορά σε σχέση με πέρυσι μεσοσταθμικά. Είναι αντικειμενικά το πιο ακριβό Πάσχα και το αποδείξαμε».

Ο Κ. Τσουκαλάς σχολίασε τα στοιχεία του νέου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», που, όπως τόνισε, «έχουν καταλήξει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενα τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, όταν ακόμη δεν έχει πληρωθεί το 20% των δικαιούχων του 2021 και σχεδόν κανένας δικαιούχος του 2023. Οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση».

Για τα αναδρομικά των συνταξιούχων αναρωτήθηκε «έπρεπε να πληρώσουν ιδιώτες;» και πρόσθεσε: «Εδώ και έξι χρόνια δεν μπορούσαν να τα προσδιορίσουν. Αυτά είναι δικαστήρια που πολλά έχουν δικαστεί 1-2 φορές ήδη και αναβλήθηκαν γιατί ο ΕΦΚΑ δεν είχε φέρει φάκελο. Γιατί δεν μπορούσε επί έξι χρόνια -επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας- ο ΕΦΚΑ να καταθέσει φάκελο; Δεν το έκανε ο ΕΦΚΑ προφανώς με εντολή του υπουργείου για να μην εκδικαστούν οι υποθέσεις και κληθεί να πληρώσει».

«Εφόσον νομολογιακά είναι λυμένο το ζήτημα από τρεις αποφάσεις του ΣτΕ και μια απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου, ιδίως για τις 350.000 που αφορούν τα αναδρομικά του ενδεκαμήνου 2015-16, γιατί δεν λέει τουλάχιστον σε αυτούς να πληρωθούν και να μην τους αναγκάζει σε επιπλέον δικαστικά έξοδα;», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπουτου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

