Στο ΦΕΚ η ανακήρυξη της ΑΟΖ με την Ιταλία

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με το οποίο «ανακηρύσσεται από την Ελληνική Δημοκρατία Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου, των Ιονίων Νήσων και μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου».

Το Προεδρικό Διάταγμα είναι το πρώτο που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Τασούλας ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δημοσιεύθηκε με ημερομηνία 16 Απριλίου 2025, την ημέρα που ανακοινώθηκε και ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε μία ημέρα αργότερα.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.