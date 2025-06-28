Νέος υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναλαμβάνει ο βουλευτής Έβρου, Χρήστος Δερμεντζόπουλος.

Ο κ. Δερμεντζόπουλος αντικαθιστά τον Χρήστο Μπουκώρο μετά από απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γεννημένος στην Ορεστιάδα, το 1984, ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Διεθνές Δίκαιο (ΑΠΘ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ-Hult International Business School) με σπουδές και εργασία σε Λονδίνο, Βοστώνη, Σανγκάη, Αθήνα, και Θεσσαλονίκη.

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

Εξελέγη Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2019 και 2023.

• Γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων

• Αναπληρωτής Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Ν.Α. Ευρώπης (PA SEECP)

• Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

• Μέλος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων

• Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας

• Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας

• Μέλος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.