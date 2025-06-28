Νέος υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναλαμβάνει ο βουλευτής Έβρου, Χρήστος Δερμεντζόπουλος.
Ο κ. Δερμεντζόπουλος αντικαθιστά τον Χρήστο Μπουκώρο μετά από απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Γεννημένος στην Ορεστιάδα, το 1984, ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Διεθνές Δίκαιο (ΑΠΘ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ-Hult International Business School) με σπουδές και εργασία σε Λονδίνο, Βοστώνη, Σανγκάη, Αθήνα, και Θεσσαλονίκη.
Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες
Εξελέγη Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2019 και 2023.
• Γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων
• Αναπληρωτής Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Ν.Α. Ευρώπης (PA SEECP)
• Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων
• Μέλος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων
• Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
• Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας
• Μέλος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU)
