Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος

Εξελέγη Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2019 και 2023

Χρήστος Δερμεντζόπουλος

Νέος υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναλαμβάνει ο βουλευτής Έβρου, Χρήστος Δερμεντζόπουλος.

Ο κ. Δερμεντζόπουλος αντικαθιστά τον Χρήστο Μπουκώρο μετά από απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γεννημένος στην Ορεστιάδα, το 1984, ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Διεθνές Δίκαιο (ΑΠΘ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ-Hult International Business School) με σπουδές και εργασία σε Λονδίνο, Βοστώνη, Σανγκάη, Αθήνα, και Θεσσαλονίκη.

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

Εξελέγη Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2019 και 2023.

• Γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων
• Αναπληρωτής Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Ν.Α. Ευρώπης (PA SEECP)
• Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων
• Μέλος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων
• Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
• Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας
• Μέλος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark