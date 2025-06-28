Στο τακτικό συνέδριο του SPD στο Βερολίνο παρευρέθηκε ο Θανάσης Γλαβίνας

Στο τακτικό συνέδριο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας (SPD) στο Βερολίνο παρευρέθηκε το μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ Θανάσης Γλαβίνας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να μιλήσει με στελέχη και βουλευτές του SPD για τις διεθνείς εξελίξεις, το κοινωνικό κράτος και τα επόμενα βήματα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

