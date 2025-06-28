Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναλαμβάνει ο Θάνος Πλεύρης.
Παράλληλα, Υφυπουργός Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γιάννης Ανδριανός και Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος.
Η ορκωμοσία του νέου Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει τη Δευτέρα 30 Ιουνίου στις 10:00.
Στις 12:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.
