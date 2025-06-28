ΠΑΣΟΚ: Ο ανασχηματισμός δεν μπορεί να κρύψει τα αδιέξοδα - Η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή

«Ο ανασχηματισμός δεν μπορεί να κρύψει τα αδιέξοδα. Η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή, μόνη λύση είναι η πολιτική αλλαγή», σχολιάζουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με τον μίνι «ανασχηματισμό» που ανακοινώθηκε πριν από λίγο, με τον Θάνο Πλεύρη να αναλαμβάνει υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μετά την παραίτηση του Μάκη Βορίδη λόγω της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ.

