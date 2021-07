Ο στενός συντονισμός Ελλάδας-Κύπρου για την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου.



Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, βρέθηκε σήμερα στη Λευκωσία, μετά τις εξαγγελίες του τούρκου προέδρου στα κατεχόμενα.

«Η τουρκική επιθετικότητα δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Η απάντηση μας θα βασίζεται όπως πάντα στο Διεθνές Δίκαιο και στις αξίες που μας διέπουν», δήλωσε από την Κύπρο ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη στο υπουργείο Εξωτερικών στη Λευκωσία, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στις τελευταίες ενέργειες της Τουρκίας, ιδίως στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων και τις εξαγγελίες του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τα κατεχόμενα.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δήλωσε:

«Η παρουσία μου εδώ σήμερα συμβολίζει την δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να σταθεί στο πλάι της Κυπριακής κυβέρνησης. Να σταθεί στο πλάι του Κυπριακού λαού. Και επίσης να σταθεί στο πλάι της Διεθνούς Νομιμότητας.

Αυτό είναι που θα τονίσω και στη συνάντηση που θα έχω αργότερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, καθώς επίσης και με τον δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμμοχώστου.

Ο Αττίλας κινήθηκε πάλι. Οι χθεσινές εξαγγελίες της τουρκικής πλευράς επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα. Να ενταφιάσουν μια και καλή την προοπτική επανένωσης της Κύπρου.

Καταδικάζουμε απόλυτα τις παράνομες τουρκικές ενέργειες. Καταπατούν με τον πιο βάρβαρο τρόπο τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο. Αγνοούν επιδεικτικά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Εμείς, απ’ τη δική μας πλευρά, θα συνεχίσουμε σταθερά τις κοινές προσπάθειες για να μπορέσουμε να λυθεί το Κυπριακό στο γνωστό πλαίσιο της Διεθνούς Νομιμότητας.

Η παρανομία δεν αποτελεί Δίκαιο. Η παραβίαση -το λέμε καθαρά στην τουρκική πλευρά- δεν παράγει δικαιώματα.

Αυτό το τόνισα ήδη προς τους συνομιλητές μου χθες και σήμερα. Στους ομολόγους μου του Ισραήλ και της Γαλλίας. Και την Αμερικανίδα υφυπουργό Εξωτερικών.

Η Τουρκία προέβη σε μια νέα μεγάλη παρανομία στα Βαρώσια. Η παρανομία αυτή προστίθεται στην πλούσια τουρκική συλλογή παρανομιών. Επιβεβαιώνει τις τουρκικές προθέσεις, που δεν είναι άλλες από την επέκταση της κατοχής στην Κύπρο. Την εδραίωση μιας νεο-οθωμανικής ηγεμονίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι αρνητικές και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο μόνο εδώ στην Κύπρο. Δημιουργούν άλλο ένα μεγάλο ρήγμα στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

Οι παράνομες στρατιωτικές βάσεις στα κατεχόμενα, στη Βόρεια Κύπρο, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη.

Το λέμε ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Όσο η Τουρκία συνεχίζει να παρανομεί στην Κύπρο. Αυτά άλλωστε δεν τα λέμε εμείς. Περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σκοπός μας σήμερα είναι να συντονίσουμε τα επόμενα βήματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ και σε όλα τα διεθνή πλαίσια και φόρουμ.

Η τουρκική επιθετικότητα δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Η απάντηση μας θα βασίζεται όπως πάντα στο Διεθνές Δίκαιο και στις αξίες που μας διέπουν».

