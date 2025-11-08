Χατζηδάκης: Μεγάλη εθνική επιτυχία με γεωστρατηγικά και οικονομικά οφέλη οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ

«Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν το προηγούμενο διήμερο αποτελούν μεγάλη εθνική επιτυχία και βοηθούν στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας οικονομικά και γεωστρατηγικά. Είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε κι άλλες συμφωνίες ενίσχυσης της θέσης της Ελλάδας και σε σχέση με τις επαφές μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα προχωρήσουμε μπροστά και με άλλες κινήσεις που θα φέρουν τις δύο χώρες ακόμα πιο κοντά». Αυτό τόνισε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη στην ΕΡΤ αναφορικά με τις επαφές και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec), παρουσία των υπουργών Εσωτερικών και Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και υπουργών Ενέργειας από την ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι το κέρδος από τις συμφωνίες αυτές είναι πολυεπίπεδο: «Πρώτον καταδείχθηκε ότι είναι πολύ υψηλό το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Δεύτερον, ενισχύεται η γεωστρατηγική θέση της χώρας στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Τρίτον, η Ελλάδα γίνεται η πύλη εισόδου του αμερικανικού αερίου προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής, Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Και τέταρτον, εκτός αυτού υπήρξαν και οι συμφωνίες με την ExxonMobil και τις ελληνικές εταιρείες για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο που δεν είναι θεωρητικής αξίας διότι έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σε 18 μήνες - δύο χρόνια από τώρα», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε τα εξής:

«Ενώ μέχρι τώρα η Ελλάδα ήταν η απόληξη των εξαγωγών του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, τώρα γίνεται η πύλη εισαγωγής αμερικανικού φυσικού αερίου προς τις χώρες αυτές. Ενώ μέχρι τώρα υπήρχε η συζήτηση ότι το ρωσικό φυσικό αέριο - το οποίο τελικά εγκαταλείπεται από την Ευρώπη - θα εισερχόταν μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη, τώρα έρχεται η Ελλάδα και παίζει αυτό το ρόλο. Ενώ μέχρι τώρα αμφισβητείτο κατά πόσον μπορούμε να κάνουμε εξορύξεις υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης λόγω του περιβόητου άκυρου τουρκολυβικού μνημονίου, ήρθε η Chevron και υπέγραψε συμφωνία με την Ελλάδα για να γίνουν εξορύξεις ακυρώνοντας στην πράξη το μνημόνιο. Και ταυτοχρόνως έρχεται και η άλλη μεγάλη εταιρεία, η Αμερικανική Exxon, η οποία ούτως ή άλλως έχει και αυτή συμβόλαια νοτιοδυτικά της Κρήτης και προχωρεί σε κάτι πολύ πιο πρακτικό και πολύ πιο γρήγορο, σε σχέση με την εξερεύνηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Αν αποδειχτεί ότι πράγματι εκεί υπάρχουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, λένε οι ειδικοί ότι θα αρχίσουν να τυγχάνουν πραγματικής εκμετάλλευσης γύρω στο 2030. Επομένως σε ένα όχι μακρινό ορίζοντα. Και αυτό δεν έχει μόνο γεωστρατηγική αλλά και οικονομική σημασία. Διότι τυχόν εξεύρεση υδρογονανθράκων θα ενισχύσει αυτονόητα οικονομικά τη χώρα και θα βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο σε σχέση με τις εισαγωγές φυσικού αερίου».

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο εγκατάλειψης της «πράσινης μετάβασης» στην ενέργεια ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε ότι το ένα (οι υδρογονάνθρακες) δεν αποκλείει το άλλο. «Μας ενδιαφέρει να έχουμε όσο το δυνατόν πιο καθαρή ενέργεια, αλλά από την αρχή είπαμε ότι όποιες εξελίξεις και να υπάρχουν με την πράσινη ενέργεια, και υπάρχουν προφανώς και θα συνεχίσουν, το φυσικό αέριο θα είναι ένα μεταβατικό καύσιμο για κάποιες δεκαετίες και θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την Ελλάδα να είναι παρούσα σε αυτό το πεδίο», τόνισε. Υπενθύμισε δε ότι «με τις κινήσεις που έχουν γίνει, φτάσαμε το 50% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και φτάσαμε επίσης μετά από πολλά χρόνια, εξαιτίας κυρίως των ΑΠΕ, να γίνει η Ελλάδα καθαρός εξαγωγέας ενέργειας».

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ακόμη ότι οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ επετεύχθησαν παρά την κριτική ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κατεβάσει ταχύτητες στην εξωτερική πολιτική το τελευταίο διάστημα, ή ότι η Ελλάδα δεν έχει καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ και ιδίως με την διοίκηση Τραμπ. Για όλα αυτά υπήρξε απάντηση στο πεδίο, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας και τις κινήσεις που προηγήθηκαν όπως η οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, οι εξοπλισμοί, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και τα οικολογικά πάρκα που προχώρησαν παρά την αντίδραση της Τουρκίας.

Σε ερώτηση για τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το σχέδιο δράσης για το ΟΣΔΕ, δηλαδή το σύστημα σε σχέση με τον υπολογισμό του αριθμού των ζώων, το γεωχωρικό και τους ελέγχους, που υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα, θα εγκριθεί. «Ξέρουμε ποιες είναι οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε συζητήσει ανεπισήμως μαζί τους και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε όλα αυτά που χρειάζονται για να περάσουμε στην επόμενη φάση», είπε.

Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι οι πληρωμές, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια γινόντουσαν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, θα γίνουν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Υπενθύμισε ότι οι αιτήσεις φέτος υποβάλλονταν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου ενώ ταυτόχρονα είχαμε τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο ΣΔΟΕ και τους ελέγχους από ευρωπαϊκούς φορείς όπως η OLAF και από την Οικονομική Αστυνομία που προκάλεσαν καθυστερήσεις. «Φέτος οι επιδοτήσεις θα καταβληθούν με ένα υβριδικό σύστημα και αυτό το δέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πάμε με τεκμήρια, δηλαδή πόσο κρέας και πόσο γάλα παρέδωσε ο κτηνοτρόφος και πόσες ζωοτροφές αγόρασε,ώστε οι επιδοτήσεις να πάνε στους πραγματικούς παραγωγούς. Από το 2026 θα έχουμε ένα σύστημα απολύτως σύγχρονο και ευρωπαϊκό, τα ζώα θα καταμετρώνται με ένα «τσιπάκι», όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να υπάρχει ακριβής καταγραφή».

«Με τα νέα τεκμήρια που θα εφαρμοστούν, θα περισσέψουν χρήματα», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Θα γίνει λοιπόν ανακατανομή μέσω της λεγόμενης συνδεδεμένης ενίσχυσης και των οικολογικών σχημάτων, προκειμένου τελικά να βοηθηθούν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Όσοι παρίσταναν ότι είχαν μεγάλο αριθμό ζώων προφανώς θα πάρουν μικρότερες επιδοτήσεις και θα κερδίσουν οι πραγματικοί αγρότες. Αλλά αυτό είναι το δίκαιο. Και γι' αυτό, εδώ δεν έχουμε μόνο να κάνουμε με μια αλλαγή για να είμαστε εντάξει απέναντι στις Βρυξέλλες. Είναι και μια μεταρρύθμιση η οποία θα έχει και ένα πρόσημο κοινωνικής δικαιοσύνης».

Τέλος για τα γεγονότα στα Βορίζια ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Δεν χαρακτηρίζουν την Κρήτη αυτά που συνέβησαν στα Βορίζια. Έχει τεράστια σημασία όλοι, όχι μόνο η Πολιτεία με όσα ανακοίνωσε χτες ο κύριος Χρυσοχοϊδης, αλλά πρωτίστως η κοινωνία, εμείς όλοι οι Κρητικοί, να αναλάβουμε ο καθένας το βάρος που μας αναλογεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Κρήτη που διαχρονικά όλα τα τελευταία χρόνια εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κάποιοι γνωστοί λυράρηδες οι οποίοι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να παίξουν σε ένα γάμο εάν ξεκινήσουν μπαλωθιές. Και νομίζω ότι πέρα από την αστυνομία, πρέπει να δούμε και στο σχολείο τι μπορεί να γίνει. Πραγματικά όλοι σοκαριστήκαμε διότι αυτό το οποίο συνέβη, ακόμα και με τα δεδομένα της αρνητικής παράδοσης, είχε έναν ακραίο χαρακτήρα».



Πηγή: skai.gr

