Μακελειό στα Βορίζια: Για εμπλοκή στην βομβιστική επίθεση ερευνώνται 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου τρία μέλη της μιας από τις δύο αντίπαλες οικογένειες των Βοριζίων, οι οποίες ευθύνονται για το αιματοκύλισμα που συγκλόνισε την Κρήτη.

Τα τρία άτομα, ο μεγαλύτερος αδελφός του νεκρού, ο ανιψιός και ο γαμπρός του κρατούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού ήδη από τον Σεπτέμβριο, προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπής.

Τώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ερευνώνται για πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση της βόμβας, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα του μακελειού.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου έχει προσέλθει και η τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου, όπως και η νομική τους εκπρόσωπος.

Η τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού που πυροδότησε την τραγωδία είναι το ένα σκέλος της έρευνας, στο οποίο εστιάζουν οι αρχές.

Το άλλο σκέλος της έρευνας είναι ο εντοπισμός του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο ένοπλο επεισόδιο στα Βορίζια, το προηγούμενο Σάββατο 1/11, με κατ’ οίκον έρευνες και όχι μόνο, που διενεργούν αστυνομικοί από την τοπική ΕΛΑΣ αλλά και τις ειδικές ομάδες που βρίσκονται στην περιοχή, από τις πρώτες ώρες μετά το μακελειό.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα».

Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

