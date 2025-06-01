Κωστής Χατζηδάκης: «Η κυβέρνηση στηρίζει ξεκάθαρα την επιχειρηματικότητα»

«Όπως γίνεται με τις κυβερνήσεις όλων των χωρών που έχουν προχωρήσει μπροστά, η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφασίσει από την πρώτη στιγμή να στηρίξει ξεκάθαρα την επιχειρηματικότητα, γιατί είναι προϋπόθεση για νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας, είναι προϋπόθεση για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στο τηλεοπτικό μήνυμά του που μεταδόθηκε κατά την διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε παραλιακό ξενοδοχείο της Πάτρας.

Όπως πρόσθεσε, «αυτός ήταν και ο λόγος που μειώσαμε άμεσα το φόρο των νομικών προσώπων από το 28% στο 22%, που μειώσαμε σημαντικότατα το φόρο στα μερίσματα, που μειώσαμε κατ΄ επανάληψη τις ασφαλιστικές εισφορές και τώρα πλέον έχουμε φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

«Παράλληλα», συνέχισε, «απλουστεύσαμε σημαντικά το αδειοδοτικό περιβάλλον και υιοθετήσαμε μία νέα εργασιακή νομοθεσία, η οποία επίσης επιτρέπει να γίνει η Ελλάδα και σε αυτό τον τομέα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ, αλλά συνεχίζουμε, διότι έχουμε μπροστά μας προκλήσεις, όπως είναι η υιοθέτηση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για την βιομηχανία και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για τις βιομηχανικές περιοχές».

Επίσης, συνέχισε, «έχουμε μπροστά μας τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία θα δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα στο χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας και φυσικά στο ίδιο πλαίσιο είναι και η υποχρέωσή μας για καλύτερη στόχευση των προσπαθειών μας στις εξαγωγές και στην στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων».

Αναφερόμενος ο Κωστής Χατζηδάκης στα έργα που υλοποιούνται και προγραμματίζονται στην Δυτική Ελλάδα, είπε ότι «ο αυτοκινητόδρομος Πατρών - Πύργου ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ έχουμε να προχωρήσουμε τις δύο υποπαραχωρήσεις στο λιμάνι της Πάτρας, δηλαδή την υποπαραχώρηση για την κρουαζιέρα και την υποπαραχώρηση για την μαρίνα των mega yacht».

Ακόμη, όπως επεσήμανε, «υπάρχει και η εκκρεμότητα της σύνδεσης της Πάτρας με το σιδηρόδρομο που πρέπει να κλείσει και φυσικά έχουμε την παραχώρηση, μαζί με άλλα μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια, του αεροδρομίου του Αράξου σε έναν ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει να κάνει και στον 'Αραξο αυτό που έχει γίνει σε άλλα μεγαλύτερα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, όπου ήδη η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά».

Απευθυνόμενος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προς τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, σημείωσε ότι «οι πόρτες μας είναι πάντοτε ανοικτές σε εσάς, καθώς είστε άνθρωποι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και αυτό που κάνετε είναι βασικός μοχλός για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, αλλά και της εθνικής οικονομίας συνολικότερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

