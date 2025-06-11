Απάντηση στα όσα είπε το βράδυ της Τρίτης ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ειδικώς για το σκέλος της φορολόγησης των επιχειρήσεων, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του.

Όπως σημειώνει, «όταν ακούμε τα γνωστά αριστερά φληναφήματα περί δήθεν φορολόγησης του πλούτου και "πατριωτικού καθήκοντος" των επιχειρήσεων να πληρώνουν τους φόρους τους, ας θυμόμαστε τα εξής: Με "πατριωτικούς" φορολογικούς συντελεστές στο 28% το 2019, τα έσοδα του ελληνικού κράτους από επιχειρήσεις ήταν περίπου 4,5 δισ. ευρώ, η ανεργία στο 16-17% και οι επενδύσεις στο 11% του ΑΕΠ. Με τους σημερινούς φορολογικούς συντελεστές επιχειρήσεων στο 22%, τα έσοδα του ελληνικού κράτους από επιχειρήσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί και προσεγγίζουν πλέον τα 8 δισ. ευρώ, η ανεργία έχει μειωθεί στο 8,5% και οι επενδύσεις έχουν υπερβεί το 15% του ΑΕΠ».

Τούτων δοθέντων, συνεχίζει ο κ. Σκέρτσος, «κοινώς, ποιος καταφέρνει τελικά να αυξάνει τα έσοδα από επιχειρήσεις; Ο Τσίπρας του 28% ή ο Μητσοτάκης του 22% που μεγαλώνει την πίτα για όλους; Θα ήταν, συνεπώς, πιο χρήσιμο πριν αρχίσει το "εμπόριο πατρίδας", η εγχώρια αριστερά (rebranded ή μη) να μάθει πρώτα να μετράει. Διότι τελικά ο πραγματικός πατριωτισμός κρίνεται στο μετρήσιμο αποτέλεσμα και όχι στους ρητορικούς βερμπαλισμούς. Ο πραγματικός πατριωτισμός κρίνεται κάθε φορά από το κατά πόσο κάθε πολιτική καταφέρνει να ισχυροποιεί την παραγωγική βάση, την αυτονομία, την ελευθερία, την εργασία και τα εισοδήματα των Ελλήνων και των Ελληνίδων», συμπεραίνει στην ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας.

Πηγή: skai.gr

