Χαρτί, μολύβι και κομπιουτεράκι πιάνουν τα κομματικά επιτελεία

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα δημοσκοπικά σημάδια προς τα κόμματα είναι συνεχή και οι υπολογισμοί των επιτελείων έχουν ξεκινήσει. Ίσως για πρώτη φορά, δυο χρόνια πριν τις εκλογές, οι μετρήσεις των εταιριών έρευνας βγαίνουν με τόσο μεγάλη συχνότητα. Το κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό, οι μεταβολές και το τέλος του δικομματισμού είναι γεγονός πως έχουν φέρει νέα δεδομένα. Για τη Νέα Δημοκρατία ο στόχος της επιστροφής σε ποσοστά άνω του 30%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Marc για το Πρώτο Θέμα, φαίνεται να επιτυγχάνεται. Αφήνει πίσω τις ευρωεκλογές και στην εκτίμηση ψήφου καταγράφεται στο 30,6%. Η υπέρβαση του συγκεκριμένου ψυχολογικού ορίου είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να δώσει θετικό πρόσημο στη γαλάζια παράταξη. Τα Τέμπη θα συνεχίσουν να είναι στο προσκήνιο, ωστόσο με όχημα την οικονομία είναι σε θέση να φτιάχνει τη δική της ατζέντα. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, άλλωστε η άνοδος των ποσοστών συνδυάζεται και με άνοδο των θετικών απόψεων για την πλειοψηφία.

Η διαφορά ασφαλείας που έχει η Νέα Δημοκρατία, άνω των 15 μονάδων από την Πλεύση Ελευθερίας στην εκτίμηση ψήφου (15,6%), αλλά και από το ΠΑΣΟΚ (13,8%) την καθιστά κυρίαρχο του «παιχνιδιού». Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν πως το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν έχει την υποδομή και την προοπτική να την απειλήσει. Απλώς αυτή την περίοδο επιτελεί τη «χρήσιμη δουλειά» της περαιτέρω αποδυνάμωσης των δυο πρώην κυβερνητικών κομμάτων. Όντως οι απώλειες προς την Πλεύση Ελευθερίας τόσο από τη Χαριλάου Τρικούπη αλλά κυρίως από την Κουμουνδούρου είναι σημαντικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 6,2% στην εκτίμηση ψήφου κάτω από την Ελληνική Λύση (8,2%) και το ΚΚΕ (7,8%).

Τα κόμματα του Νίκου Ανδρουλάκη και του Σωκράτη Φάμελλου εξακολουθούν να μην μπορούν να να ανακάμψουν και να πείσουν τους ψηφοφόρους τους να επιστρέψουν. Αν και για το ΠΑΣΟΚ αξίζει να σημειωθεί πως οι δείκτες της Marc αποτυπώνουν μια μικρή ανάκαμψη, ενώ μικρή μείωση των ποσοστών της παρουσιάζει η Πλεύση Ελευθερίας. Από την πρώτη στιγμή είχε επισημανθεί πως το δύσκολο για την πρώην πρόεδρο της Βουλής είναι να καταφέρει να διατηρηθεί στα υψηλά επίπεδα που έχει βρεθεί.

Η δημοσκοπική εικόνα του τελευταίου τριμήνου είναι μια φάση που θα περάσει; Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υπάρχει αυτή η πεποίθηση, ωστόσο όσο παγιώνεται η εικόνα αδυναμίας του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσουν κυβερνητική προοπτική η ανάκαμψη θα είναι πολύ δύσκολη. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας εξακολουθεί να είναι υπερβολικά δραστήρια. Σήμερα η Χαριλάου Τρικούπη θα δώσει στη δημοσιότητα την πρότασή της για την προανακριτική επιτροπή, ενώ ανάλογη κίνηση «ψήνουν» ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Δεν θα πέσουν στην «παγίδα» να λειτουργήσουν μονοθεματικά την επόμενη περίοδο, καθώς από τα τέλη Ιανουαρίου και μετά, που το δυστύχημα των Τεμπών ήρθε και πάλι στο προσκήνιο, δεν έχουν καταγράψει κέρδη.

Πηγή: skai.gr

