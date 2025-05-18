Η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου είναι πανανθρώπινος στόχος, τόνισε, από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δήλωσή του, στο περιθώριο εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αγίας Σοφίας, με αφορμή την αυριανή Εθνική Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, ο κ. Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα ιστορικής ευθύνης επισημαίνοντας ότι ως Πολιτεία «έχουμε χρέος να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για τη διεθνή αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας».

«Δεν είναι μόνο ένα εθνικό στοίχημα, είναι ένας πανανθρώπινος στόχος, γιατί μόνο η συλλογική ισχυρή μνήμη είναι δύναμη αποτροπής από ανάλογες θηριωδίες κατά της ανθρωπότητας, ιδιαίτερα σε μία εποχή που αυτός ο εφιάλτης είναι ακόμη εδώ», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

