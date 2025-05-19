Της Δώρας Αντωνίου

Το επιχείρημα ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν μέσω της υπόθεσης των Τεμπών πολιτική και ουδόλως ενδιαφέρονται για την ουσιαστική διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος, την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών εκεί που αντιστοιχούν, θα είναι η αιχμή του δόρατος στην επιχειρηματολογία της κυβερνητικής πλειοψηφίας απέναντι στην πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Κώστα Καραμανλή και υφυπουργούς του, που καταθέτει σήμερα το ΠΑΣΟΚ.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για να ξεδιπλώσει τη δική του στρατηγική το Μέγαρο Μαξίμου, που δεν αναμένεται να καθυστερήσει πολύ μετά από τη δρομολόγηση των κινήσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παρά το γεγονός ότι εξελίσσονται και άλλες προσπάθειες για κατάθεση προτάσεων και κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμανλή αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη της περιόδου του δυστυχήματος, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει λόγος να αναμένει η κυβερνητική πλειοψηφία να ολοκληρωθούν αυτές οι κινήσεις, που δεν είναι και βέβαιο ότι θα τελεσφορήσουν. Έτσι, θα πρέπει η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης να αναμένεται σε πολύ σύντομο χρόνο.

Η επιχειρηματολογία απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και την πρότασή του έχει αρχίσει ήδη να διατυπώνεται, παρά την επίσημη θέση της κυβέρνησης που λέει ότι θα περιμένει να διαβάσει με προσοχή τα νομικά επιχειρήματα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και ακολούθως θα απαντήσει με τις δικές της κινήσεις. Τη στιγμή, όμως, που κυβερνητικά στελέχη εγκαλούν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για προειλημμένη απόφαση να αποδοθούν κακουργηματικού χαρακτήρα ευθύνες στον Κώστα Καραμανλή, και από την πλευρά της κυβέρνησης πριν καν δουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, προεξοφλούν ότι η επιχειρηματολογία και η τεκμηρίωσή της είναι σαθρή και διαμηνύουν ότι θα προχωρήσουν με δική τους πρόταση, που θα αφορά πλημμέλημα.

Η πολιτική σύγκρουση προεξοφλείται ιδιαίτερα σκληρή, καθώς από την πλευρά της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια συγκάλυψης και προστασίας των υπευθύνων. Η κυβέρνηση, που με βάση το πόρισμα Καρώνη εξαπέλυσε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση, επιδιώκοντας να απαξιώσει όλα όσα έχουν μέχρι τώρα καταγγελθεί ως μη τεκμηριωμένα και σαθρά, είναι βέβαιο ότι θα επιδιώξει να αναδείξει αδυναμίες και νομικά κενά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και να επιμείνει ότι δεν αποτελεί νομικά ισχυρό κείμενο, αλλά πολιτική τοποθέτηση για εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων. Ενδεικτική είναι η χθεσινή τοποθέτηση του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, ο οποίος δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι «το ΠΑΣΟΚ και εδώ έχει προτρέξει να βγάλει συμπεράσματα και να καταθέσει ένα πολιτικό και όχι ποινικό κατηγορητήριο» για να προσθέσει ότι «περιμένουμε να δούμε τι θα περιλαμβάνει, αλλά επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη με αυτά που είχε κάνει στο παρελθόν. Το ΠΑΣΟΚ πρωτοστάτησε σε δύο προτάσεις δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης πάνω σε σαθρά κατηγορητήρια, τα οποία κατέρρευσαν».

Η κυβερνητική πλειοψηφία θα ακολουθήσει και πάλι την παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστικό Συμβούλιο, για να αποφύγει μια παρατεταμένη διαδικασία στη Βουλή, που θα συντηρεί το ζήτημα των Τεμπών στους προβολείς της επικαιρότητας. Προκειμένου να απαντήσει στην κριτική που προεξοφλείται ότι θα δεχθεί περί συγκάλυψης, εφόσον προχωρήσει με τη δική της πρόταση, η οποία θα αφορά πλημμέλημα, από την κυβερνητική πλευρά διαμηνύεται ότι η πρόταση θα συνοδεύεται από δέσμευση ότι εφόσον το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίσει επέκταση του κατηγορητηρίου για κακουργηματικές πράξεις, δεν θα σταθεί εμπόδιο και θα διευκολύνει την περαιτέρω έρευνα από την πλευρά της Δικαιοσύνης. Μία διαβεβαίωση που γίνεται περισσότερο για τις εντυπώσεις, καθώς στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι επί της ουσίας και με δεδομένες τις δημόσιες δεσμεύσεις τους για παροχή κάθε διευκόλυνσης στο έργο της Δικαιοσύνης, δεν θα μπορούσαν να πράξουν διαφορετικά.

