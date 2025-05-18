Ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα 14ο είχε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η κυρία Ζαχαράκη παρευρέθηκε στην ενθρόνιση του νέου Πάπα, στο Βατικανό, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Μετά την ολοκλήρωσή της τελετής η υπουργός είχε την προβλεπόμενη ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Πάπα προκειμένου να τον συγχαρεί. Η κυρία Ζαχαράκη στη δήλωση της αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα μηνύματα του νέου Ποντίφικα για αγάπη και αλληλεγγύη, με έμφαση στην ψυχική ενδυνάμωση και έμπνευση των νέων.

Υπενθυμίζεται, ότι στην ελληνική αποστολή μετείχε και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

