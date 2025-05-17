Μια νέα εικόνα για το πολιτικό σκηνικό, μετά τις εξελίξεις γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, αποτυπώνει η μεγάλη δημοσκόπηση της Marc που δημοσιεύεται στο κυριακάτικο Πρώτο Θέμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, διαφαίνεται μια σταδιακή επιστροφή σε πολιτική «κανονικότητα»: η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται στην πρόθεση ψήφου με άνοδο 1,7 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει 2,1 μονάδες στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, φτάνοντας το 32,3% — διατηρώντας προβάδισμα 20 μονάδων από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ κινείται στο 30,6%, με πιθανό εύρος από 28% (όσο πήρε στις ευρωεκλογές) έως και 33,2%.

Η άνοδος της κυβέρνησης αποδίδεται κυρίως στο ότι η κοινή γνώμη φαίνεται να απομακρύνεται από την έντονη εστίαση στο ζήτημα των Τεμπών. Παράλληλα, θετικά προσμετρώνται τα οικονομικά μέτρα στήριξης για ενοικιαστές και χαμηλοσυνταξιούχους, όπως και η εντύπωση —που καταγράφεται και σε άλλες έρευνες— ότι η κυβέρνηση επαναδραστηριοποιήθηκε μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό.

Η ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας συνοδεύεται από αύξηση των θετικών γνωμών για το κυβερνητικό έργο και τον πρωθυπουργό, με τα σχετικά ποσοστά να αγγίζουν το 39%. Την ίδια στιγμή, η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο μικρή κάμψη (μείωση 0,6 μονάδων), ενώ σημειώνει απώλεια 2,7 μονάδων στο ερώτημα ποιο κόμμα κάνει την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, σε σύγκριση με τον Απρίλιο

