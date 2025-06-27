Επιστολή παραίτησης Χατζηβασιλείου: «Για λόγους ευθιξίας…» 

Μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του.

Στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθαρίζει πως η μοναδική του επαφή με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 αφορούσε αποκλειστικά τεχνικά θέματα μεταβίβασης αγροτικών δικαιωμάτων και δεν σχετίζεται με τις υπό διερεύνηση κατηγορίες.

Παρά το ότι το αίτημα των ενδιαφερομένων δεν έγινε τελικά αποδεκτό, ο ίδιος αναγνωρίζει την ανάγκη πολιτικής ευθιξίας και δηλώνει ότι προτεραιότητα παραμένει η απρόσκοπτη υλοποίηση του κυβερνητικού έργου για την ανάπτυξη της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι την παραίτησή τους υπέβαλαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκης Βορίδης και τρεις υφυπουργοί μετά την εμπλοκή των ονομάτων τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν οι Υφυπουργοί Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Μπουκώρος, οι οποίες επίσης έγιναν δεκτές από τον Πρωθυπουργό.

Την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο της ογκωδέστατης δικογραφίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή για τα πιθανά «αλισβερίσια» μεταξύ βουλευτών και υπηρεσιακών στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά η επιστολή παραίτησης του κ. Χατζηβασιλείου:

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Η μεμονωμένη τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, δεν σχετίζεται και δεν αφορά καθόλου το αντικείμενο οικονομικής απάτης και των παράνομων επιδοτήσεων που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ως βουλευτής Σερρών, μιας κατεξοχήν αγροτικής περιφέρειας, θέλησα να αναζητήσω δυνατότητες για μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ αγροτών συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας, με βάση τις σχετικές διατάξεις. Η ειλικρινής προσπάθειά μου να βοηθήσω τους συμπολίτες μου εντός του πλαισίου της νομοθεσίας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με παράνομες πράξεις ή οικονομικές συναλλαγές. Διευκρινίζω ότι το σχετικό αίτημα που διατύπωσαν, όπως είχαν το δικαίωμα, οι ενδιαφερόμενοι, δεν έγινε τελικά δεκτό από την υπηρεσία. Η πραγματικότητα δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.

Όμως, για λόγους ευθιξίας, παρακαλώ όπως αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών. Για μένα, προτεραιότητα αποτελεί η αδιατάρακτη πορεία του κυβερνητικού έργου για την ανάπτυξη της πατρίδας.

Σας ευχαριστώ για τη διαρκή εμπιστοσύνη και εκτίμηση.



Με εκτίμηση,

Τάσος Χατζηβασιλείου

Βουλευτής Σερρών

Πηγή: skai.gr

