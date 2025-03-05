Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τοποθέτησή του από το βήμα της Βουλής πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στο πλαίσιο της προ ημερησίας συζήτησης για τα Τέμπη.

Ο κ. Χαρίτσης ζήτησε από τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να παραιτηθεί και τον κατηγόρησε ότι λέει ψέματα.

«Κύριοι συνάδελφοι μετά την ομιλία του πρωθυπουργού δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό και να του πω ότι έχετε θράσος. Δεν είχε καν την ευαισθησία να ξεκινήσει την ομιλία του με μια συγγνώμη. Στα 57 θύματα στις οικογένειες που θρηνούν και που γίνονται ερευνητές για να αποδειχτεί η αλήθεια…».

Αναφερόμενος στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, είπε: «Να επιστρέψει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Ήρθατε να θυμηθείτε τις κάτω και τις πάνω πλατείες. Να στοχοποιήσετε τους δημοσίους υπαλλήλους».

Επιστρέφοντας στα Τέμπη και στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού, τόνισε: «Δείχνει τον σταθμάρχη, καθαρίζει και πάει παρακάτω. Έτρεξε να μας διαβεβαιώσει ότι ήξερε πολύ καλά τι κουβαλούσε το τρένο».

Για Φλωρίδη είπε: «Άφησε ελεύθερο τον υπουργό Δικαιοσύνης, να λέει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό…

Και συνέχισε την κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Τι τον έκανε να δώσει αυτή την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη; Μη μας πει πάλι ότι φταίνει οι αρμόδιοι. Τι περίμενε ότι θα γυρίσει η Hellenic Train και θα του πει, κ. πρωθυπουργέ με την εμπορική αμαξοστοιχία μεταφέραμε κάποιο εύφλεκτο φορτίο; Τι ήταν αυτό που μάθατε; Τι φοβηθήκατε και δώσατε αυτή τη συνέντευξη; Τον κόσμο φοβηθήκατε.

Πιάνεστε από τα μαλλιά σας για να μην πνιγείτε. Αλλά αθώοι δεν είστε. Και αυτό η κοινωνία το γνωρίζει πολύ καλά. Μας λέει ότι πήρε το μήνυμα. Ποιο μήνυμα; Λέει ότι πήρα το μήνυμα. Η κοινωνία μου είπε να δουλέψω σκληρότερα και να διαλύσω το βαθύ κράτος. Όχι κ. μητσοτάκη η κοινωνία σας είπε ψεύτες. Ότι είπατε ψέματα για τον σταθμάρχη. Είπατε ψέματα ότι δεν υπήρξε μπάζωμα και ξεμπάζωμα. Έχει χαθεί πλέον ο λογαριασμός.

Αν ψάχνει για βαθύ κράτος ο κ. Μητσοτάκης να κοιταχτεί στον καθρέφτη του. Αυτό είναι το κράτος της δεξιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δύο πράγματα έχει να κάνει. Πρώτον να ζητήσει συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων και το δεύτερο που έχει να κάνει είναι να παραιτηθεί. Η μόνη έντιμη και ηθική επιλογή».

Και συνέχισε: «Η αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος είναι μία ύβρις, θολωμένοι και παραδωμένοι στα ψέματά σας. Ο κ Βορίδης έδωσε τα ρέστα του ο άνθρωπος για να υπερασπιστεί τον Τριαντόπουλο. Δεν τον καταχειροκροτήσατε χτες, πάλι καλά, καταχειροκροτήσατε όμως τον συνήγορό του.

Θα μείνει στην ιστορία της η κυβέρνηση για την αλαζονεία της και τον αυταρχισμό της. Δεν σας σώζει τίποτα πια. Παραιτηθείτε και αφήστε την κοινωνία να αναπνεύσει οξυγόνο».

