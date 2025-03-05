Επίσκεψη Μενδώνη στην Δυτική Όχθη για… τον πολιτισμό

Τα Παλαιστινιακά Εδάφη επισκέφθηκε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και είχε συναντήσεις εργασίας στη Ραμάλα της Δυτικής Οχθης με τον υπουργό Πολιτισμού της Παλαιστινιακής Αρχής Ιμάντ Χαμντάν.

Οι δύο υπουργοί Πολιτισμού συζήτησαν τη δυνατότητα ανταλλαγών καλλιτεχνών σε τομείς, όπως η λογοτεχνία -με παράλληλες μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων στα ελληνικά και τα αραβικά-, η μουσική, το θέατρο, αλλά και η χειροτεχνία.

Η κ. Μενδώνη αναφέρθηκε σε κοινά χαρακτηριστικά στα κεντήματα, καθώς και στην επίδραση του ελαιόδεντρου στις λαϊκές παραδόσεις των δύο λαών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δυνατότητα της Ελλάδας να φιλοξενήσει εκθέσεις Παλαιστινίων καλλιτεχνών.

Επίσης, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, η κ. Μενδώνη αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για την ανακούφιση του παλαιστινιακού λαού, με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και για τη μεταφορά και υποδοχή παιδιών από τη Γάζα, με προβλήματα υγείας, για νοσηλεία στην Ελλάδα, ενώ υπογράμμισε εμφατικά τη σημασία του πνευματικού και συμφιλιωτικού ρόλου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Η ελληνίδα υπουργός Πολιτισμού συναντήθηκε επίσης με τον υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων Χάνι Αλ-Χαγέκ.

Η κ. Μενδώνη συζήτησε την ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στα Παλαιστινιακά Εδάφη, με έμφαση στα βυζαντινά και χριστιανικά μνημεία. Ο Χάνι Αλ-Χαγέκ επέδωσε στην υπουργό Πολιτισμού κατάλογο με μνημεία που έχουν υποστεί ζημιές κατά την τρέχουσα πολεμική κρίση ώστε, μετά από μελέτη του υλικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, να αποφασιστεί πώς μπορεί η Ελλάδα να συνεισφέρει στην αναστήλωση και συντήρηση των εν λόγω μνημείων. Επίσης, η υπουργός ανταποκρίθηκε στο αίτημα του ομολόγου της να αναλάβει το υπουργείο Πολιτισμού την εκπαίδευση Παλαιστινίων συντηρητών.

«Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ζήτημα διεθνούς ευθύνης και αλληλεγγύης. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε τεχνογνωσία και στήριξη στην αποκατάσταση των μνημείων σας», τόνισε η κ. Μενδώνη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ. Ο Παλαιστίνιος υπουργός συνόδευσε την υπουργό Πολιτισμού στην αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου Στεφάνου, στη Ραμάλα, η οποία ανήκει στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων.



Την υπουργό Πολιτισμού κ. Μενδώνη συνόδευαν ο διευθυντής Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ Θεμιστοκλής Βλαχούλης και η τμηματάρχης Έργων της ίδιας διεύθυνσης Έφη Χωραφά, η διευθύντρια Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ Μαρία Μερτζάνη, η επίτιμη διευθύντρια Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και επικεφαλής της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΥΠΠΟ στην UNESCO Ευγενία Γερούση, καθώς και η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Φλώρα Καραγιάννη. Κατά την επίσκεψή της στη Ραμάλα, η κ. Μενδώνη επισκέφθηκε το Κρατικό Μουσείο «Γιάσερ Αραφάτ» και ξεναγήθηκε από τον διευθυντή του Μοχάμεντ Χαλάικα. Η υπουργός Πολιτισμού καθ' όλη την επίσκεψή της στα Παλαιστινιακά Εδάφη συνοδευόταν από τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Ιερουσαλήμ, Δημήτρη Αγγελοσόπουλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

