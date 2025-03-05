Σε κλίμα έντασης διεξάγεται η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τα Τέμπη. Οι τόνοι ανέβηκαν κατά την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να εκφράζει ενστάσεις για τα όσα υποστήριζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά από τις συνεχείς διακοπές της κ. Κωνσταντοπούλου, ο πρωθυπουργός είπε απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας:

«Διάβαζα σήμερα ότι 5 Μαρτίου είναι ημέρα θανάτου του Στάλιν και δεν χρειάζεται, κ. Κωνσταντοπούλου, να τον τιμάτε με αυτόν τον τρόπο. Ίσως έπρεπε να αναφερθώ σε εσάς, κ. Κουτσούμπα, αλλά εσείς δεν διακόπτετε ποτέ είστε ευπρεπής κοινοβουλευτικά».

Πηγή: skai.gr

