«Σήμερα θα σας ξεκουκουλώσουμε, γιατί δεν είμαστε σαν τους άλλους», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κατά την ομιλία του στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για τα Τέμπη.

«Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι νεκροί. Αλλά έχει ανέβει σε τρένα ο πρωθυπουργός; Ποτέ στη ζωή του! Έχει ιδιωτικό αεροσκάφος το κρατικό Falcon ο κύριος πρωθυπουργός και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ. Δεν ξέρουν πόσοι ήταν μέσα στο τρένο», επεσήμανε ο κ. Βελόπουλος, προσθέτοντας:

«Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δέχεται ό,τι του πει ο λογογράφος του. Ήρθε και μας είπε συνειδητά ψέματα ότι λειτουργεί η τηλεδιοίκηση στην Ελλάδα, όταν γνωρίζουμε ότι 80 χιλιόμετρα είναι τυφλά. Αλλά αυτός είστε και αυτοί είμαστε. Είστε οι ψεύτες και θα μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας εδώ. Να ανοίξουν όλα τα κινητά στις 28 Φεβρουαρίου του 2023».

Πιο αναλυτικά:

«Δεν περίμενα κάτι από τον πρωθυπουργό από το να αποχωρήσει. Τον ψέκασε η αντιδημοκρατική συμπεριφορά μάλλον, ως ψεκασμένος με αντιδημοκρατική αίσθηση σε σχέση με το Κοινοβούλιο. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός, έτσι λειτουργεί, δεν πρόκειται να αλλάξει», δήλωσε στην αρχή της ομιλίας του ο Κυριάκος Βελόπουλος, κατά την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τα Τέμπη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «η εικόνα του ελληνικού Κοινοβουλίου, να χειροκροτούν βουλευτές της ΝΔ με θέρμη και με ζέση σε ένα θέμα που αφορά τον ίδιο τον ανθρωπισμό, που πρέπει να διέπει όλους μας εδώ μέσα, κατά την άποψή μου είναι μια εικόνα, βαρβαρότητας και απάνθρωπης στάσης απέναντι στα θύματα» και επανέλαβε ότι ήταν λάθος της αντιπολίτευσης η κατάθεση πρότασης μομφής και προανακριτικής, γιατί όπως εξήγησε, «πέτυχαν να συσπειρώσουν αυτούς που διαλυόντουσαν».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός στην ομιλία του είπε ότι «οι διαδηλωτές δεν θέλουν την πτώση της κυβέρνησης». «Αφού, λοιπόν, πιστεύει ότι δεν θέλουν την πτώση της κυβέρνησης, να πάει τώρα σε εκλογές, να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι θέλει και τι δεν θέλει», είπε ο κ. Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε ότι «αυτός ο πρωθυπουργός που φυγομαχεί συνεχώς» και «διχάζει τον ελληνικό λαό», «είναι θράσος να επιχειρεί να μιλήσει για διχασμό». Ο κ. Βελόπουλος πρόσθεσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «ατύχημα» στα Τέμπη και ότι τον περιμένει «να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που είπε».

Για τη φράση του πρωθυπουργού ότι «συγκρούστηκαν ανθρώπινες αστοχίες με παθογένειες δεκαετιών», ο κ. Βελόπουλος σχολίασε ότι «ο άνθρωπος αυτός είναι 5 χρόνια πρωθυπουργός, 15 υπουργός και υπαίτιος για όλες τις παθογένειες που έχει η χώρα». «Δεν μίλησε ποτέ κρίνοντας τον εαυτό του. Άρα και αμετανόητος είναι και επικίνδυνος γίνεται κάθε ημέρα», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος συνέχισε την ομιλία του λέγοντας: «Είπε ο πρωθυπουργός ότι είπα εγώ ότι οι νεκροί είναι πάνω από 100. Εγώ είπα ότι δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι νεκροί, γιατί από τη Λάρισα ανεβαίνουν, χωρίς να κόψουν εισιτήριο, πολλοί και ο ελεγκτής ελέγχει κάπου το εισιτήριο στο "Γιδά". Αλλά έχει ανέβει ποτέ σε τρένο ο πρωθυπουργός; Ποτέ στη ζωή του. Έχει ιδιωτικό αεροσκάφος, το κρατικό Falcon».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι «όποιος είναι απρόσεκτος με την αλήθεια στα μικρά ζητήματα, δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος στα μεγάλα. Κύριε Μητσοτάκη, με εμάς θα είστε πολύ προσεκτικός». Τόνισε ότι «αν θέλει ο πρωθυπουργός να τον πιστέψουμε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή και εμπλοκή, να ανοίξουν όλα τα κινητά, 28 Φεβρουαρίου του 2023, για να δούμε αν έστειλε sms και που έστειλε».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι το κόμμα του έχει κάνει δεκάδες προτάσεις για την ασφάλεια των τρένων στη χώρα μας, επισημαίνοντας «ότι από το 2000 μέχρι το 2025 φαγώθηκαν 27 δισ. ευρώ και έχουμε τρένο αφρικανικό και όχι ευρωπαϊκό».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος έστρεψε τα «πυρά» του και στα κόμματα της αριστεράς, λέγοντας: «Γιατί ζείτε στον 20ό αιώνα, εσείς του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολοίπων κομμάτων; Έχουμε 21ο αιώνα. Τελείωσαν οι ιδεοληψίες σας». Αναρωτήθηκε «αν είναι προοδευτισμός να ψηφίζεις τα funds που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων», «αν είναι προοδευτισμός να ψηφίζεις τους παρόχους ενέργειας που ουσιαστικά κλέβουν τους Έλληνες…» καθώς και «αν είναι προοδευτισμός δύο ολόκληρα χρόνια να σιωπάς για τα Τέμπη και μόλις βλέπεις ότι κάποιος… η Ελληνική Λύση, 10-11 άνθρωποι φωνάζουν για ξυλόλιο, μπάζωμα, ξεμπάζωμα, δικαιοσύνη… μόλις βγάλαμε εμείς όλο το βούρκο από πάνω μας, έρχεστε εσείς οι προοδευτικοί, καπηλεύεστε, καπελώνετε, κλέβετε τον αγώνα ενός μικρού κόμματος και δεν έχετε την εντιμότητα να πείτε, ναι, εσείς το κάνατε».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν είχε και δεν θα έχει τρένα γιατί δεν θέλουν «οι εφοπλιστές που μεταφέρουν τα κοντέινερς από το Σουέζ μέχρι την Αμβέρσα, το Αμβούργο και το Ρότερνταμ και παίρνουν περισσότερα ναύλα, αντί να τα πάνε στον Πειραιά και να μεταφερθούν με ένα αξιοπρεπές τρένο».

Ο κ. Βελόπουλος είπε ότι «με στοιχεία μπορείς να μιλήσεις για συγκάλυψη και υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις. Ο Θεός ξέρει τι σκεφτόταν ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του, όμως εδώ έχουμε μια σειρά γεγονότων που αποδεικνύουν επίσπευση μιας διαδικασίας που είναι χρονοβόρα». Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές «εδώ και τώρα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

