Το βασικό μας πρόβλημα είναι αν τα ευρωπαϊκά χρήματα, χρήματα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δαπανηθούν με τρόπο που άμεσα ή έμμεσα απειλούν την άμυνα της Ελλάδος.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα, Τρίτη 1η Ιουλίου, στην 29η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του "Economist", στο Λαγονήσι, αναφορικά με τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ευρωπαϊκή Άμυνα.

Ξεκαθάρισε, δε, ότι «το θέμα δεν είναι αν έχουμε τη δυνατότητα για βέτο» και προσέθεσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί στη βάση του βέτο. Λειτουργεί κυρίως στη βάση των συναινέσεων - και νομίζω ότι οι φίλοι και οι εταίροι μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κατανοήσουν αυτό το οξύμωρο. Να χρηματοδοτείς ένα όπλο το οποίο μπορεί να στραφεί εις βάρος ενός εκ των εταίρων της ευρωπαϊκής οικογένειας».

«Η Τουρκία είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη, όμως, η Τουρκία έχει ακόμα το casus belli εις βάρος της Ελλάδος. Για εμάς, λοιπόν, είναι διττό το θέμα. Θέλουμε η Τουρκία να έχει τη μεταχείριση ενός συμμάχου, από την άλλη όμως βλέπουμε την Τουρκία ως μία χώρα η οποία έχει κηρύξει casus belli εις βάρος μας» υπογράμμισε.

«Άρα», συμπλήρωσε, «η ενίσχυση της αμυντικής τους βιομηχανίας χωρίς να υπάρχει δέσμευση από την πλευρά της Τουρκίας ότι θα αλλάξουν αυτήν την προσέγγισή τους προς την Ελλάδα, είναι πρόβλημα».

Ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει στη νέα ημέρα της Ευρωπαϊκής Άμυνας με «καινοτομία» και εξήγησε: «Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες σε μικρές αλλά με τεράστιες δυνατότητες αμυντικές εταιρίες του οικοσυστήματός μας, οι οποίες αν ενσωματωθούν στο ευρύτερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα μπορούν να προσφέρουν πολλά».

Για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Έχουμε πολύ καλή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξάρτητα από τη διοίκηση και την κυβέρνηση των ΗΠΑ». «Είχαμε καλή σχέση με την κυβέρνηση Μπάιντεν και νομίζω ότι θα έχουμε εξαιρετική σχέση και με την κυβέρνηση Τραμπ» σημείωσε και προσέθεσε: «Πρόκειται για μία σύμμαχο. Έχουμε κοινές ανησυχίες και νομίζω ότι αυτό θα ισχύει και στο μέλλον. Και βεβαίως χρησιμοποιούμε αντίστοιχο εξοπλισμό, έχουμε τα F-35 που είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο αεροσκάφος στην κατηγορία του, μιλάμε για πέμπτης γενιάς αεροσκάφος. Είμαστε πολύ κοντά με τις ΗΠΑ και θα συνεχίσουμε να είμαστε».

Για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «πήγε πολύ καλά» και εξήγησε: «Όλοι συμφώνησαν να αυξήσουν τις δαπάνες τους στο 3,5% συν 1,5%. Υπήρχε μία συνολική κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Συμμαχία». Χαρακτήρισε αυτό το βήμα «τεράστιο για το ΝΑΤΟ» ενώ ξεκαθάρισε ότι «ήταν σημαντικό το στοιχείο ότι κατανόησαν όλοι πως η Ευρώπη πρέπει να πληρώσει για τη δική της Άμυνα».

«Υπάρχουν», συνέχισε, «προκλήσεις που παραμένουν. Ξέρουμε ότι μπορεί να μην καταφέρουν όλες οι χώρες να φτάσουν στο 3,5%, πόσο μάλλον στο συν 1,5%. Δεν ξέρουμε τι είδους εξοπλισμός θα αγοραστεί. Διότι εδώ υπάρχει κι ένα άλλο θέμα, όχι μόνο πόσα δαπανάς, αλλά και πώς, ποια συστήματα θα προμηθευτείς, πώς λειτουργεί η καινοτομία, πώς ενσωματώνεται η Τεχνητή Νοημοσύνη, πώς αναβαθμίζεις τις υποδομές».

Ο κ. Δένδιας επισήμανε, ωστόσο, ότι δαπάνες για την Άμυνα κρύβουν και τον κίνδυνο «να δημιουργήσουμε πληθωρισμό και να αγοράσουμε λάθος συστήματα με περισσότερα χρήματα».

«Πρέπει να φερθούμε με σωφροσύνη, με σοφία και να αναδιαρθρώσουμε τις μονάδες. Το να αγοράσουμε νέα συστήματα, νέα όπλα χωρίς να αλλάξουμε τη δομή, χωρίς να αλλάξουμε το σύστημα, την προσέγγιση ή την κουλτούρα δεν έχει νόημα» προειδοποίησε.

«Το ΝΑΤΟ πρέπει να αναδιαμορφωθεί και ειδικά οι ευρωπαϊκοί στρατοί πρέπει να αναδιαμορφωθούν. Για πολλά χρόνια ουδείς στην Ευρώπη, και δεν λέω για την Ελλάδα τώρα, ουδείς στην Ευρώπη πίστευε ότι θα επέστρεφε, θα υπήρχε πολεμική σύρραξη στις χώρες μας» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή Άμυνα, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «υπάρχουν πολλά που πρέπει να αλλάξουνε», «πρέπει να εκσυγχρονιστούμε».

«Οι περισσότεροι στρατοί μας ζουν σε άλλη εποχή, είναι έτοιμοι για άλλου είδους μάχες, δεν είναι έτοιμοι για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία ή σε άλλα μέτωπα ανά τον κόσμο. Πρέπει να γνωρίζουμε την καινοτομία, την Τεχνητή Νοημοσύνη, να εκπαιδεύσουμε τους στρατιώτες μας σε διαφορετικής φύσης, διαφορετικού χαρακτήρα πολεμικές συρράξεις, τεχνολογίες και μεθόδους» ανέλυσε.

«Η όλη κουλτούρα ενός αυστηρού μηχανισμού, που ακολουθεί εντολές άνωθεν, είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει» προσέθεσε και σημείωσε:

«Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει και η δομή. Πρέπει να δοθεί πιο πολλή ισχύς, όχι απαραίτητα στους υψηλόβαθμους αλλά στους χαμηλότερης τάξης αξιωματικούς».

Για τα διδάγματα από την Ουκρανία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι «αν δεν αλλάξουμε εμείς δεν θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, είναι πολύ απλό, ξεκάθαρο».

«Η ανάγκη μας οδηγεί. Συνήθως η προσέγγιση των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν η εξής: Να αγοράζουν εξοπλισμό και να τον αποθηκεύουν για απόθεμα. Αυτό δεν λειτουργεί πλέον» ξεκαθάρισε. «Αν αγοράσεις ένα εκατομμύριο drones και τα βάλεις σε μια αποθήκη και προσπαθήσεις να τα χρησιμοποιήσεις μετά από 2 χρόνια, θα είναι παρωχημένα, καλύτερα να τα πετάξεις. Δεν έχουν καμία αξία» προσέθεσε.

«Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δημιουργήσεις μια προσέγγιση κατά την οποία μέσω π.χ. τρισδιάστατων εκτυπωτών κοντά στο μέτωπο, να μπορείς να παράξεις προκλήσεις, να απαντήσεις στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσεις εκείνη τη στιγμή. Άρα αλλαγή λογισμικού, κατανόησης, συστημάτων. Μιλάμε για τελείως διαφορετική προσέγγιση» ανέλυσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Αναφερόμενος στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο κ. Δένδιας είπε ότι «είναι πολυεπίπεδη» και «προστατεύει τη χώρα ολιστικά από πυραύλους, από αεροσκάφη και από drone». Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι, συνέχισε, «μεγάλο κομμάτι της προσέγγισής μας σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιούν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία αυτή η κυβέρνηση εξέδωσε ένα 20ετές πλάνο, 20ετές σχέδιο δημοσίων προμηθειών για τις Ένοπλες Δυνάμεις και η αντιπυραυλική άμυνα είναι κομμάτι αυτής της προσέγγισης».

Χαρακτήρισε την «Ασπίδα του Αχιλλέα» κάτι «ολιστικό», που «ενσωματώνει τα πάντα, είτε είναι ο Στρατός, είτε είναι η Πολεμική Αεροπορία, είτε είναι το Πολεμικό Ναυτικό, είτε είναι η αεράμυνά μας».

«Εκσυγχρονίζουμε», συνέχισε, «πρακτικά τα πάντα. Ακόμα και τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Αλλάζουμε το Πολεμικό Ναυτικό, παίρνουμε τις νέες φρεγάτες από τη Γαλλία, 4 νέες οι οποίες είναι κορυφαίες στο είδος τους. Σκοπεύουμε να αγοράσουμε φρεγάτες από την Ιταλία, να ανανεώνουμε τον υπόλοιπο στόλο μας, άρα αλλάζουμε τα πάντα».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνα ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα αυξήσει ιδιαίτερα τις αμυντικές της δαπάνες που όπως είπε κυμαίνονται από «3,1 έως 3,2%».

«Ή Τουρκία δαπανά αριθμητικά πολύ περισσότερο από εμάς, αλλά εμείς είμαστε πιο μικρή ως χώρα. Σε κάθε περίπτωση, οι προτεραιότητές μας είναι η άμυνα. Δεν είμαστε επιτιθέμενοι. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί οικονομίες κλίμακος. Δεν έχουμε σκοπό να επιτεθούμε σε κάποιον. Πρέπει να εκσυγχρονιστούμε και αυτή τη στιγμή προτεραιότητά μας είναι η ολιστική προσέγγιση της "Ασπίδας του Αχιλλέα"» υπογράμμισε.

Ο κ. Δένδιας συμμετείχε στην ενότητα «Europe's strategy on defence and security», στο πλαίσιο της οποίας είχε συζήτηση με τον Daniel Franklin, executive & diplomatic editor του «The Economist».

Στο περιθώριο της συμμετοχής στην 29η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του "Economist", ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε συναντήσεις με πρώην και νυν αξιωματούχους ξένων χωρών και Οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, συναντήθηκε με την αναπληρώτρια γενική γραμματέα του ΝΑΤΟ, Radmila Shekerinska, τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Michael Pompeo, και την πρώην υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας και πρόεδρο της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Annalena Baerbock.

Στη συζήτηση παρευρέθηκαν, επίσης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτρης Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.