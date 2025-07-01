Στο Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ έγινε αναλυτική ενημέρωση για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2017-2025 και συζητήθηκαν οι κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του κόμματος με βασική προτεραιότητα να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των εμπλεκόμενων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και με κύριο στόχο να μην επέλθει παραγραφή των αδικημάτων.

Επισημάνθηκε η συνολική αποτυχία του «επιτελικού» κράτους (5 υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και 6 πρόεδροι στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια εξαετία), η πλήρης διοικητική και διαχειριστική ανεπάρκεια που οδήγησε στο τεράστιο πρόστιμο, η διαφθορά, η αναξιοκρατία και οι πελατειακές επιλογές που καταρρίπτουν το δήθεν «μεταρρυθμιστικό» προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως αποφασίστηκε, άμεσα θα οργανωθούν κλιμάκια στελεχών που θα περιοδεύσουν ανά την Ελλάδα με κύριο θέμα τον αγροτικό τομέα.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει παραγραφή των αδικημάτων, μόνη λύση για να γυρίσει η χώρα σελίδα από τη διαφθορά και την παρακμή είναι οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να κάνουν ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να σταθούν απέναντι στα fake news της ΝΔ και να λένε «όχι» στον συμψηφισμό. Ζήτησε επίσης να είναι έτοιμοι για όλα και να γίνει επιτροπή ψηφοδελτίων. Τέλος τους είπε ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια για εσωστρέφεια.

Πηγή: skai.gr

