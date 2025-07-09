Μιλώντας στην ημερίδα «2035: NouPou Forward» που διοργάνωσε η Fortune Greece στο Ellinikon Experience Park, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη διασύνδεση του Πάρκου με τον ευρύτερο μητροπολιτικό σχεδιασμό της περιφερειακής αρχής για την Αττική και ανακοίνωσε ότι στις 15 Ιουλίου υπογράφεται η σύμβαση παραχώρησης του κλειστού του Taekwondo από την ΕΤΑΔ στην Περιφέρεια Αττικής.

Το εμβληματικό Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο – έναν νέο «υπερτοπικό πόλο πρασίνου, πολιτισμού και ψυχαγωγίας ανοικτό προς όλους, σε μία έκταση 741 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα και με μηδενική επιβάρυνση στον αστικό ιστό», παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στην ανοικτή συζήτηση που πραγματοποίησε με την executive chair του Fortune Greece, δημοσιογράφο Αναστασία Παρετζόγλου.

«Πρόκειται για ένα έργο – τοπόσημο, που ενώνει ξανά τους πολίτες της Αττικής με τη θάλασσα, μετά από έξι δεκαετίες αποκοπής του παραλιακού μετώπου από τον ιστό της πόλης», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Και πρόσθεσε: «Η Αττική ξαναβλέπει τη θάλασσα. Το «ΑΕΝΑΟΝ» είναι έργο πνοής – οικολογικό, πολιτιστικό και βιώσιμο. Και είναι τιμή μας, ως Περιφέρεια, να υλοποιούμε ένα όραμα δεκαετιών, με πράξεις, όχι με λόγια. Γιατί για εμάς, η ουσία βρίσκεται στην υλοποίηση έργων με χρονοδιάγραμμα, ρεαλιστικό σχεδιασμό και κοινωνικό αποτύπωμα – όχι στον εντυπωσιασμό».

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη δυναμική της αστικής αναγέννησης που αναπτύσσεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, αλλά και στην κρίσιμη καμπή του έργου, όταν από αστοχίες και παραλείψεις προηγούμενων διοικήσεων, κινδύνευε να απενταχθεί από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. «Μόλις αναλάβαμε τον Ιανουάριο του 2024, βάλαμε μπροστά ένα νέο μοντέλο διοίκησης, ένα καινούριο στοίχημα, επαναδραστηριοποιήσαμε τις ομάδες διαπραγμάτευσης και ενεργοποιήσαμε εκ νέου τους τεχνικούς συμβούλους του έργου. Με στοχευμένες, πολύ προσεκτικές κινήσεις και με την άμεση και ουσιαστική παρέμβαση του Πρωθυπουργού το έργο επανεκκινήθηκε, με εξασφαλισμένους πλέον πόρους ύψους 370 εκατ. ευρώ και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2028 που αναμένεται να παραδοθεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αττικής».

Μάλιστα, ο κ. Χαρδαλιάς αποκάλυψε ότι την Τρίτη 15 Ιουλίου αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης του κλειστού γηπέδου Taekwondo, η πλατεία Νερού και ο χώρος της Γ’ ζώνης του Φαληρικού, από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) προς την Περιφέρεια Αττικής για χρονική περίοδο 40 ετών, με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2026.

Μετατροπή του κλειστού Taekwondo σε υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης, «με εντολή του Πρωθυπουργού και μετά την θετική εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών και των συναρμόδιων υπουργείων, έγινε δεκτή η πρότασή μας για την ενσωμάτωσή τους στο μεγάλο και φιλόδοξο εγχείρημα του Νέου Μητροπολιτικού μας Πάρκου στο Φαληρικό. Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης σηματοδοτεί την εκκίνηση μιας σειράς απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου τον Ιανουάριο του 2028 να αρχίσει να υλοποιείται στην πράξη, το έργο ανακατασκευής του κλειστού γηπέδου Taekwondo.

Στόχος της ανακατασκευής είναι η πλήρης μετατροπή της υφιστάμενης εγκατάστασης σε ένα υπερσύγχρονο συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, τόσο στον τομέα του πολιτισμού όσο και στον τομέα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού».

Ο ρόλος του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» στη νέα Αθηναϊκή Ριβιέρα

Σχεδιασμένο με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και συμπερίληψης, το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» αναμένεται να αναβαθμίσει πλήρως το παραλιακό μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Θα είναι ανοιχτό και δωρεάν προσβάσιμο για το κοινό, με το πράσινο να καλύπτει περίπου το 75% της συνολικής του επιφάνειας. Ειδικότερα, θα φυτευτούν περισσότερα από 4.000 δέντρα και πάνω από 185.000 θάμνοι σε έκταση 343 στρεμμάτων, ενώ το υπόλοιπο 25% του πάρκου θα διατεθεί για ήπιες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, κοινωνικές εκδηλώσεις, ποδηλατόδρομους, πολυχώρους άθλησης και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, ενώ προβλέπεται και η ανάπτυξη περιορισμένων ήπιων εμπορικών χρήσεων.

«Το «ΑΕΝΑΟΝ» θα είναι ένα πάρκο - πρότυπο, ένα έργο που θα συνδυάζει την οικολογία, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην ανάδειξη της Αττικής ως σύγχρονου, βιώσιμου μητροπολιτικού κέντρου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

Την ίδια στιγμή, επανέλαβε την απόλυτη προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής σε υποδομές ανθεκτικότητας, όπως τα 54 αντιπλημμυρικά έργα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό των 281 έργων που έχουν δρομολογηθεί έως το τέλος του 2028 και στις 66 γειτονιές του Λεκανοπεδίου.

Παραλιακός ποδηλατόδρομος 17,5 χλμ. θα ενώνει το Φάληρο με τη Βούλα

Πέραν του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου, ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην κατασκευή από την Περιφέρεια του νέου ποδηλατόδρομου μήκους 17,5 χιλιομέτρων, ο οποίος θα ενώνει το Φάληρο με τη Βούλα.

Όπως τόνισε, ο ποδηλατόδρομος θα αποτελέσει τον «ιδανικότερο συνδετικό κρίκο» ανάμεσα σε δύο από τις μεγαλύτερες αστικές επενδύσεις της χώρας: το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαλήρου «ΑΕΝΑΟΝ» και το έργο ανάπλασης «The Ellinikon», που εκτελείται στον χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Μάλιστα, όπως επισήμανε, η δημιουργία της νέας ποδηλατικής διαδρομής θα συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου και βιώσιμου παραλιακού μετώπου, ενισχύοντας σημαντικά τόσο την τοπική οικονομία και τον τουρισμό, όσο και τη βιώσιμη κινητικότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η πρόκληση της μητροπολιτικής διαχείρισης του κυκλοφοριακού

Τέλος, ο κ. Χαρδαλιάς δεν παρέλειψε να επισημάνει τις προκλήσεις που συνδέουν τα μεγάλα έργα της Αθηναϊκής Ριβιέρας, κυρίως σε σχέση με την κυκλοφοριακή επιβάρυνση που αναμένεται να προκύψει όταν ολοκληρωθούν τα δύο εμβληματικά πάρκα, «ΑΕΝΑΟΝ» και «The Ellinikon». Χαρακτήρισε αδήριτη ανάγκη την υιοθέτηση μητροπολιτικής διαχείρισης του κυκλοφοριακού ζητήματος, όχι μόνο στο παραλιακό μέτωπο αλλά σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

«Εμείς, ως Αυτοδιοικητική Αρχή είμαστε έτοιμοι όχι απλώς να συνδράμουμε αλλά και να αναλάβουμε εξ ολοκλήρου την ευθύνη διευθέτησης του προβλήματος, εφόσον μας ανατεθεί. Είμαστε εδώ και θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι απέναντι στους πολίτες. Το κυκλοφοριακό, η συνολική διαχείριση των σκουπιδιών και η θωράκιση της Αττικής έναντι της κλιματικής αλλαγής με τα έργα που ήδη υλοποιούμε και δρομολογούμε, αποτελούν τρεις άξονες που πρέπει να λειτουργούν παράλληλα με όλες τις μεγάλες επενδύσεις που γίνονται αυτή την περίοδο και θα εξελίσσονται τα επόμενα χρόνια» κατέληξε χαρακτηριστικά, σκιαγραφώντας το όραμά του για μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική Αττική.

Πηγή: skai.gr

