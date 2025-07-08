Στον Δήμο Αμαρουσίου βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο των διαρκών περιοδειών που πραγματοποιεί σε περιοχές του Λεκανοπεδίου, με στόχο την παρακολούθηση και τον συντονισμό των έργων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια, καθώς και την καταγραφή και προτεραιοποίηση δράσεων που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες.

Ο κ. Χαρδαλιάς συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αμαρουσίου Θεόδωρο Αμπατζόγλου, παρουσία Αντιδημάρχων και υπηρεσιακών στελεχών. Στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας βρέθηκαν πέντε μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 32,6 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, καθώς και την αναβάθμιση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, εξετάστηκαν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των εξής έργων:

Το κομβικό έργο διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ από πόρους Τομεακών Προγραμμάτων, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2028. Πρόκειται για ένα μείζον έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του ευρύτερου Βόρειου Τομέα – σε μια περιοχή που έχει πληγεί σοβαρά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών μετά από έντονες βροχοπτώσεις, με σοβαρές υλικές ζημιές – το οποίο μπαίνει πλέον οριστικά σε τροχιά υλοποίησης μετά από πολυετή γραφειοκρατικά κωλύματα.

Τα έργα απορροής ομβρίων υδάτων στην περιοχή της Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου, καθώς και στην οδό Σισμανογλείου, με συνολικό προϋπολογισμό 1,72 εκατ. ευρώ

Την ανακατασκευή του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου «Σπύρος Λούης», ύψους 3,3 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας

Την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αγ. Θωμά Αμαρουσίου, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ.

«Δεν νιώθω φιλοξενούμενος στον όμορφο Δήμο Αμαρουσίου, ειδικά όταν με υποδέχεται ο αγαπημένος μου φίλος Θεόδωρος Αμπατζόγλου, ένας από τους πιο έμπειρους αυτοδιοικητικούς, που – όπως κι εγώ – βρίσκεται στις γειτονιές και παρακολουθεί από κοντά τις αγωνίες και τις ανησυχίες του κάθε πολίτη, προσπαθώντας να δώσει λύσεις στα προβλήματα» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας την άψογη συνεργασία με τη δημοτική αρχή για την προώθηση μείζονος σημασίας έργων στην περιοχή, τα οποία είχαν βαλτώσει επί σειρά ετών.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη διαδικασία εξορθολογισμού των χρηματοδοτήσεων από την Περιφέρεια, με την απένταξη έργων για τα οποία δεν υπήρχαν ώριμες μελέτες και την προτεραιοποίηση νέων, πάντα σε συνεννόηση με τους Δήμους. «Δεν ήταν εύκολη η ‘άσκηση’ στην Περιφέρεια Αττικής – και θέλω να ευχαριστήσω τους Δημάρχους για την κατανόησή τους, ώστε να μας δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να νοικοκυρέψουμε λίγο τα δεδομένα της Περιφέρειας» σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ο Περιφερειάρχης, αφού χαρακτήρισε ως υποδειγματική τη συνεργασία με τον Δήμο Αμαρουσίου στην προτεραιοποίηση των απαραίτητων έργων, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την περαίωση του αντιπλημμυρικού έργου στο ρέμα Σαπφούς. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Το μεγάλο αυτό έργο έχει ταλανίσει την περιοχή – μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες, έλλειψη χρονοδιαγραμμάτων, και ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων. Από την πρώτη στιγμή συνεργαστήκαμε σχεδόν σε καθημερινή βάση με τον Δήμαρχο για να ξεκολλήσει και να μπει σε μια σταθερή και συγκεκριμένη τροχιά. Πρόκειται για ένα δύσκολο έργο, που σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα βγει στον αέρα το αργότερο μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου».

«Με μεγάλη χαρά συναντάμε σήμερα εδώ τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη μας. Έναν άνθρωπο που, προσωπικά για μένα, είναι πρώτα απ’ όλα φίλος από τα παλιά» δήλωσε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου και πρόσθεσε: «Το έργο που επιτελεί ο Περιφερειάρχης αντιπροσωπεύει μια καινοτόμα προσέγγιση. Πηγαίνει στο πεδίο, βλέπει από κοντά τα προβλήματα, καθώς και όλα τα έργα που είναι σε εξέλιξη ή θα ενταχθούν στον προγραμματισμό. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Περιφέρειας, είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Η επαφή μου με τον Περιφερειάρχη είναι τακτική, έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα, πάντα ανοιχτό το τηλέφωνο – είναι ένας άνθρωπος του πεδίου, της πράξης, αυτό ακριβώς που έχει σήμερα ανάγκη ο Δήμος μας και η Αττική: έναν αποτελεσματικό και παρόντα Περιφερειάρχη».

Αμέσως μετά τη συνάντηση εργασίας, ο Περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο επιθεώρησε τις εργασίες που πραγματοποιούνται από συνεργεία της Περιφέρειας στο Ρέμα Σαφούς, ενώ επισκέφθηκε το Κλειστό Γυμναστήριο «Σπύρος Λούης» και σημεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν τα αντιπλημμυρικά έργα στην Αγ. Φιλοθέη Αμαρουσίου.

Τον κ. Χαρδαλιά συνόδευσαν η Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Λουκία Κεφαλογιάννη και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη.

Από τον Δήμο Αμαρουσίου παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών Σπυρίδων Σταθούλης, Πολεοδομίας Κωνσταντίνος Ρώτας, Τεχνικών Έργων Επαμεινώνδας Γαρδέλης, Περιβάλλοντος Επαμεινώνδας Κατσιγιάννης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Πέτρος Κόνιαρης, Κοινωνικής Πολιτικής Δημήτριος Σμυρνής, Δομών Εκπαίδευσης Παναγιώτης Σαγρής, Αθλητισμού Ιωάννης Νικολαράκος και Εξυπηρέτησης Πολίτη Αικατερίνη Βουρλάκη, η Γενική Γραμματέας Μαρία Γαλαζούλα και υπηρεσιακά στελέχη.

