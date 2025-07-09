Για την «εισβολή» του Παναγιώτη Λαφαζάνη στο κρίσιμο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών το 2015, μετά το δημοψήφισμα καθώς και το τηλεφώνημα που είχε εκείνη την ημέρα ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, μίλησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.

Σε συνέντευξή του στο ONE, ο κ. Παππάς ανέφερε πως συνόδευε τότε τον κ. Τσίπρα και περιγράφει: «Όντως έγινε αυτό το τηλεφώνημα (Τσίπρα – Πούτιν). Ο Λαφαζάνης είχε μια αίσθηση ότι κάποια εναλλακτική λύση χρηματοδότησης θα υπήρχε (από τη Ρωσία). Δεν επιβεβαιώθηκε αυτό υπό καμία συνθήκη και συνεχίστηκε το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών το οποίο νομίζω είναι και δηλωτικό των προθέσεων και αποτυπώνει και μια άλλη εικόνα από αυτή που διακινούνταν στη δημόσια σφαίρα», είπε αρχικά.

Όπως τόνισε ο κ. Παππάς, ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν απομονωμένος στο συμβούλιο της 6ης Ιουλίου, «βρίσκει κατανόηση και υπάρχει σύγκλιση ότι πρέπει να διεκδικήσουμε μια συμφωνία με χρηματοδότηση».

«Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν σταθερά με την έξοδο από το ευρώ και πίεζε να αποδεχτούμε την πρόταση Σόιμπλε να πάρουμε 50 δισ. ρευστότητα και να φύγουμε από το ενιαίο νόμισμα. Στο πλαίσιο αυτό, προφανώς, -δεν ήμουν μπροστά στη συζήτηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα- κατάλαβα ότι του είπε πως από τη Ρωσία θα έχουμε δυνατότητα χρηματοδότησης», σημείωσε.

Στη συνέχεια τονίζει πως «το τηλεφώνημα (μεταξύ των δύο ηγετών), απείχε πολύ από την πραγματικότητα. Το λέω όσο ευγενικά γίνεται».

Ως προς τις επαφές της τότε κυβέρνησης με τη Ρωσία, ο κ. Παππάς είπε πως ο κ. Τσίπρας είχε επισκεφτεί επίσημα τότε τη χώρα.

Στη συνέχεια σημείωσε πως πως υπήρχε κρίση εντός της κυβέρνησης: «Υπήρχε μια ενδοκυβερνητική κρίση η οποία ήταν στρατηγική και ήταν βαθιά γιατί ένα κομμάτι από τα κυβερνητικά στελέχη έλεγε ότι έπρεπε να σταματήσει αυτή η διαδικασία, να φύγουμε από το ενιαίο νόμισμα και να συνεχίσουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την ιστορική ευθύνη –και μαζί του όσοι υπηρετήσαμε αυτή την επιλογή- να μείνει η χώρα στην Ευρώπη, να δώσουμε τη μάχη σε δυσμενείς συσχετισμούς και δικαιωθήκαμε ιστορικά».

Όπως συμπλήρωσε στο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών, «τα πράγματα είχαν δρομολογηθεί» και «οι προσδοκίες των μεγάλων δυνάμεων εκείνης της εποχής δεν ήταν με τις γενικευμένες οικονομικές αναταραχές. Κανένας δεν είχε τέτοιες προτεραιότητες».

Κατά τον κ. Παππά, η σκέψη να μην υπάρξει συμφωνία και να αποχωρήσουμε από το ευρώ, «δεν ήταν στη στρατηγική Τσίπρα και αποτιμήθηκε αυτό».

«Θυμώνω όταν ακούω την Κωνσταντοπούλου να λέει ότι ο Τσίπρας διέπραξε ατιμία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέβηκε στις εκλογές μετά με τον κ. Λαφαζάνη και πήραν 2,8%. Τι να κάνουμε που ο λαός επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ για να προχωρήσει από κει και κάτω; Όσοι λένε ότι διεπράχθη ατιμία και μετατράπηκε το όχι σε ναι, κρύβουν ότι έγιναν μετά εκλογές και αποτιμήθηκε η μια στρατηγική και η άλλη. Εάν ο λαός ήθελε να φύγει από το ευρώ, θα είχε ψηφίσει ένα από τα κόμματα που λέγανε να φύγουμε από το ευρώ. Υπήρχαν αυτές οι επιλογές», σημείωσε.

Τι αποκάλυψε ο Προκόπης Παυλόπουλος για την «εισβολή» του Λαφαζάνη

Οι δηλώσεις του κ. Παππά έγιναν μετά τις αποκαλύψεις που έκανε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Όπως ανέφερε ο κ. Παυλόπουλος, περίπου δύο ώρες μετά την έναρξη του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών, ο κ. Λαφαζάνης πήγε στην Προεδρία της Δημοκρατίας και ζήτησε να δει τον Αλέξη Τσίπρα.

«Άνοιξε η πόρτα και μου είπαν ότι ήρθε ο Λαφαζάνης και θέλει να μιλήσει με τον Τσίπρα που μου είπε να διακόψουμε για να δούμε τι συμβαίνει. Είδα ότι η συνάντηση διαρκούσε. Όπως έμαθα, ο Λαφαζάνης είπε στον Τσίπρα ότι με τη μεθόδευση αυτή το "όχι" θα γίνει "ναι" και αγνοούσε μια πρόταση που είχε γίνει από την πλευρά της Ρωσίας. Ότι ο Πούτιν ήθελε να βοηθήσει την Ελλάδα με χρήματα και αν χρειαζόταν να κοπεί νόμισμα για να φύγουμε από την Ευρωζώνη».

Τότε, όπως περιγράφει ο κ. Παυλόπουλος, «είπα στον Τσίπρα ότι πρέπει να επικοινωνήσει. Ο Λαφαζάνης χειριζόταν πράγματα που αγνοούσα και δεν μπορούσα να τα φανταστώ. Οι δύο τους πήγαν στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας και επικοινώνησε ο Τσίπρας με τον Πούτιν που του δήλωσε πλήρη άγνοια. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο ίδιος, όπως περιγράφει ο Ολάντ στο βιβλίο του, ότι μια-δύο ημέρες μετά από αυτά του είπε "επειδή ενδεχομένως έχεις ακούσει ότι μπλέκομαι στην Ελλάδα, δεν ξέρω ποιοι με μπλέκουν, εγώ τους έχω πει να παραμείνουν στην Ευρώπη».





