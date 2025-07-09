Κατατέθηκε στη Βουλή, προς συζήτηση και ψήφιση, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Αναβάθμιση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, αξιολόγηση προσωπικού σιδηροδρόμων, ενίσχυση εποπτείας σιδηροδρομικού δικτύου, οργανωτική ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Ατυχημάτων και της εταιρείας Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Α.Ε. και άλλες διατάξεις».

Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου, που έρχεται να καλύψει συσσωρευμένες αδυναμίες και να θεμελιώσει μια νέα εποχή ευθύνης, διαφάνειας και τεχνολογικής επάρκειας.

Το σχέδιο νόμου, όπως το παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οργανώνεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες:

1. Αναβάθμιση δομών ασφάλειας και τεχνολογικής εποπτείας του σιδηροδρομικού δικτύου

• Ίδρυση Ενιαίου Κέντρου Εποπτείας, που θα λειτουργεί ως «πύργος ελέγχου» του σιδηροδρόμου, με δυνατότητα real-time παρακολούθησης του συνόλου του δικτύου, άμεσης καταγραφής εντολών και συμβάντων, και ενεργοποίησης μηχανισμών ακινητοποίησης συρμών σε περίπτωση κινδύνου.

• Υποχρεωτική εγκατάσταση καμερών σε θαλάμους οδήγησης αμαξοστοιχίας, σταθμαρχεία και κρίσιμες υποδομές, καθώς και αυτοματοποιημένο λογισμικό εποπτείας.

• Ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης Railway.gov.gr, με ενσωματωμένο γεωεντοπισμό μέσω HEPOS (ακρίβεια έως 5 εκατοστών) και προβολή της θέσης κάθε αμαξοστοιχίας σε πραγματικό χρόνο.

• Καθιέρωση Ψηφιακού Μητρώου Σιδηροδρομικών Δεδομένων και ηλεκτρονικού συστήματος alerts για παραβάσεις του Κανονισμού Κίνησης.

2. Θέσπιση νέων ασφαλιστικών δικλείδων, συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και αυστηρότερη εκπαίδευση, αξιολόγηση και κυρώσεις για το σιδηροδρομικό προσωπικό

• Υποχρεωτικές ψυχομετρικές, ιατρικές και λειτουργικές δοκιμασίες για όλους τους εργαζομένους σε κρίσιμα καθήκοντα, σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

• Καθιέρωση του θεσμού του Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας, με ρόλο διευθυντή της αμαξοστοιχίας, δυνατότητα παρέμβασης και ακινητοποίησης σε περίπτωση παραβίασης ή αδυναμίας μηχανοδηγού.

• Σύστημα κατηγοριοποίησης παραβάσεων και παρακολούθησης της συμπεριφοράς κάθε υπαλλήλου, με δυνατότητα απομάκρυνσης και, σε περίπτωση ολιγωρίας της εταιρείας, αναστολής άδειας λειτουργίας.

• Συμμόρφωση με ευρωπαϊκό πλαίσιο ως προς την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

3. Νέα εταιρική δομή στον ΟΣΕ και οργανωτική ενίσχυση κρίσιμων φορέων

• Μετατροπή του ΟΣΕ σε «Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε.», με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δυνατότητα προσλήψεων με ευέλικτες διαδικασίες και δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό.

• Οργανωτική ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, με ταχεία στελέχωση και σύσταση Ειδικής Μονάδας Επιθεωρητών.

• Θέσπιση Ενιαίου Σχεδίου Αντιμετώπισης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κρατικών και ιδιωτικών.

«Με το σχέδιο νόμου αυτό, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για να αλλάξει όσα κρατούν πίσω τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Στόχος είναι να λειτουργεί με κανόνες, να στηρίζεται σε σύγχρονα εργαλεία και να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και διαφάνεια σε κάθε διαδρομή»τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

