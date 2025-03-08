Χαρδαλιάς από Μέγαρα: Θα είμαστε παρόντες σε κάθε γειτονιά της Αττικής

Στα Μέγαρα βρέθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να επισκεφθεί κοινωνικές δομές και έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια στην ευρύτερη περιοχή.

«Μένουμε πιστοί στην υπόσχεση που δώσαμε στους πολίτες της Αττικής, οι οποίοι μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους: Θα είμαστε διαρκώς παρόντες σε κάθε Δήμο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου, για να δίνουμε χέρι - χέρι τη μάχη του αυτονόητου, προκειμένου να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όλων μας» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η παρουσία μας σήμερα στα Μέγαρα, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να κάνουμε τη Δυτική Αττική ένα πεδίο ανάπτυξης και ευημερίας. Σε στενή συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, αξιοποιώντας τους πόρους από κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας, προχωράμε συστηματικά και με σταθερά βήματα στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, που αλλάζουν την εικόνα της περιοχής και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και στη στήριξη κοινωνικών δομών για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων. Μέρα με τη μέρα, βάζουμε τα θεμέλια για την Αττική του μέλλοντος. Για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή μητροπολιτική Περιφέρεια, με ίσες ευκαιρίες για όλους, με κοινωνική συνοχή, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις. Σε αυτήν την πορεία, κανείς πολίτης δεν θα μείνει πίσω, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της Αττικής».

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του κ. Χαρδαλιά στην συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται από τη διοίκηση της Περιφέρειας για την ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών για την ευρύτερη περιοχή. «Θέτουμε μια σειρά από προτεραιότητες μαζί με τους δημάρχους σε όλο το Λεκανοπέδιο, δρομολογώντας όλα αυτά τα έργα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις περιοχές αυτές. Το κύριο μέλημά μας στη Δυτική Αττική είναι να επαναφέρουμε τις υποδομές αποδεικνύοντας τον σεβασμό μας στον πολίτη. Έχουμε ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο υλοποιούμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, μαζί με τις Δημοτικές Αρχές, μαζί με τους Αντιπεριφερειάρχες, μαζί με όλους τους ενεργούς πολίτες. Η Δυτική Αττική νομίζω ότι έχει πάρει το μήνυμα του ενδιαφέροντός μας, όμως δεν θα μας κρίνει μόνο από το ενδιαφέρον, αλλά από το τελικό αποτέλεσμα. Φιλοδοξούμε στο τέλος αυτού του όμορφου ταξιδιού, τα πράγματα που θα έχουμε υλοποιήσει να μην έχουν συγκρίσιμο μέγεθος με οποιαδήποτε άλλη περίοδο» σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ο κ. Χαρδαλιάς ξεκίνησε την επίσκεψή του από Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο λειτουργεί από το 2011 και είναι η μοναδική ανάλογη δομή στον Δήμο Μεγαρέων.

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου: «Ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Μεγαρέων Παναγιώτη Μαργέτη, τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Κλεάνθη Βαρελά, τον Αντιπεριφερειάρχη Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών Λευτέρη Κοσμόπουλο, Αντιδημάρχους και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αμεα Μεγάρων Ιερόθεο Στρατούρη, συναντήθηκε με το προσωπικό και ωφελούμενους του Κέντρου, ξεναγήθηκε στους χώρους του και ενημερώθηκε για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. "Θέλω να σας συγχαρώ για το έργο που επιτελείτε και την προσφορά σας στους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους" είπε ο κ. Χαρδαλιάς στο προσωπικό της δομής, τονίζοντας τη σταθερή βούληση της Περιφερειακής αρχής να παραμείνει "δίπλα σε όλους εσάς, που με τη δουλειά σας δίνετε σάρκα και οστά στο όραμά μας για να βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε συνάνθρωπο που έχει ανάγκη την αγάπη και τη στήριξή μας", όπως σημείωσε χαρακτηριστικά».

Το Κέντρο, το οποίο λειτουργεί υπό την ευθύνη του Συλλόγου ΑμεΑ Μεγάρων, χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω της Περιφέρειας Αττικής, με ετήσια επιχορήγηση 68.333 ευρώ. Απασχολεί καθημερινά 15 ωφελούμενους και είναι στελεχωμένο με τις κατάλληλες ειδικότητες, όπως ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, νοσηλευτής κ.α. Στο πρόγραμμα της δομής εφαρμόζονται ποικίλα προγράμματα, όπως περιβαλλοντική εκπαίδευση, θεραπευτική επαφή με ζώα και δράσεις με επίκεντρο την τέχνη, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της δημιουργικότητας των ωφελούμενων.

Εν συνεχεία, ο Περιφερειάρχης μετέβη στο Δημαρχείο της πόλης, όπου υπεγράφη από τον Δήμαρχο Μεγαρέων η σύμβαση με τον ανάδοχο για την υλοποίηση των έργων που θα πραγματοποιηθούν στην παραλία Βαρέας, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος με την Περιφέρεια, με προϋπολογισμό 2,13 εκατ. ευρώ. Βάσει της σύμβασης, στους επόμενους δώδεκα μήνες, στην παραλία Βαρέας θα έχουν κατασκευαστεί δύο πρόβολοι μήκους 40 μέτρων έκαστος κάθετα στην ακτογραμμή, καθώς και πρανές για την αντιστήριξη της παραλιακής οδού σε μήκος περίπου 300 μέτρων. Επίσης, θα γίνει αποκατάσταση των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος της παραλιακής οδού, συνολικού μήκους 300 μέτρων, καθώς και τεχνητή αναπλήρωση με άμμο σε σημεία της παραλίας που έχει παρατηρηθεί διάβρωση, σε μήκος 600μέτρων.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Μαργέτης εξήρε την προσφορά του Περιφερειάρχη για την επιτυχή περαίωση ενός έργου, το οποίο - όπως επεσήμανε - καθυστέρησε αρκετά χρόνια λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων και πλέον παραδίδεται στους πολίτες των Μεγάρων, ικανοποιώντας ένα αίτημα ετών. «Θέλω να είμαι συνέχεια στις γειτονιές της Αττικής, ώστε βήμα με το βήμα να κάνουμε πράξη την υπόσχεσή μας να είμαστε χρήσιμοι για την κοινωνία. Παραδίδουμε σήμερα ένα σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία. Δεν κάνουμε όμως χάρη σε κανέναν, χρωστάμε στους πολίτες ένα καλύτερο αύριο» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου, καθώς όπως είπε «πίσω από κάθε υπογραφή σύμβασης, υπάρχει πολλή δουλειά, πολύς ιδρώτας, από τους ανθρώπους που εργάζονται αθόρυβα πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας».

Αμέσως μετά, ο κ. Χαρδαλιάς βρέθηκε στην περιοχή Ακρογιάλι της Νέας Περάμου για την παραλαβή από τον ανάδοχο του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου που υλοποίησε στην περιοχή η Περιφέρεια, προϋπολογισμού 5,6 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων συνολικού μήκους 6 χλμ καθώς και νέου κεντρικού συλλεκτήρα, που αντικατέστησε τον ανεπαρκή υφιστάμενο. Το έργο προσφέρει σημαντική θωράκιση της περιοχής, η οποίας είχε επανειλημμένα πληγεί από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς τα όμβρια που στο παρελθόν είχαν απορροή στις παρακείμενες οδούς οδηγούνται πλέον στους τελικούς αποδέκτες και από εκεί στη θάλασσα, με ένα μεγάλο μέρος να εκβάλει στο λιμάνι της Νέας Περάμου και τα υπόλοιπα πλησίον της Σχολής Πυροβολικού.

«Ο στρατηγικός σχεδιασμός μας για μια ασφαλή, βιώσιμη Περιφέρεια, προστατευμένη από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης αφορά κάθε γωνιά της Αττικής» δήλωσε ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Σήμερα, παραδίδουμε στους πολίτες ένα ακόμα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο, που θωρακίζει μια περιοχή η οποία είχε δοκιμαστεί σκληρά στο παρελθόν, διασφαλίζοντας τις ζωές και τις περιουσίες των κατοίκων. Η διοίκησή μας δίνει προτεραιότητα στα 158 αντιπλημμυρικά έργα που θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας θητείας μας, με τα 54 εξ αυτών να δημοπρατούνται άμεσα, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2025. Καμία καθυστέρηση, καμία ολιγωρία δεν χωράει στη μεγάλη αυτή προσπάθεια για να προστατεύσουμε την Αττική μας. Ο κόσμος θέλει από εμάς αποτέλεσμα. Θέλει να είμαστε άμεσοι, να ολοκληρώνουμε ό,τι αναλαμβάνουμε μέσα σε καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Αγαπάμε τη Δυτική Αττική και προσπαθούμε να το αποδεικνύουμε στην πράξη».

Στις συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη παραβρέθηκαν, πέρα από τον Δήμαρχο Μεγαρέων Παναγιώτη Μαργέτη, οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών Δημήτρης Γεωργακής, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Νικολάου, Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Βόρδος, Κοινωνικής Αρωγής Σταμάτης Γεωργακής και Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλης Σάλτας, η Πρόεδρος της Κοινότητας Νέας Περάμου Ελπίδα Χονδρικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Απόστολος Καμαρινάκης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και υπηρεσιακά στελέχη. Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν στην επίσκεψή του στα Μέγαρα ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Κλεάνθης Βαρελάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών Λευτέρης Κοσμόπουλος και η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.