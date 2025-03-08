«Η ισότητα των γυναικών είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους», σημειώνει, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός αναφέρει: «Η ισότητα των γυναικών είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους και όλοι οφείλουμε να συμβάλλουμε σε αυτό καθημερινά. Με πράξεις και ανυπόκριτες συμπεριφορές. Το δικαιούνται και τους αξίζει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.