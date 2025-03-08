«Η ισότητα των γυναικών είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους», σημειώνει, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός αναφέρει: «Η ισότητα των γυναικών είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους και όλοι οφείλουμε να συμβάλλουμε σε αυτό καθημερινά. Με πράξεις και ανυπόκριτες συμπεριφορές. Το δικαιούνται και τους αξίζει».
- Ζωή Κωνσταντοπούλου για το σχόλιο Κυριαζίδη: «Δεν δέχομαι τη συγγνώμη του κ. Μητσοτάκη»
- Ανδρουλάκης για την Ημέρα της Γυναίκας: Τιμούμε τους αγώνες και τις διεκδικήσεις για πραγματική ισότητα
- Μήνυμα Μητσοτάκη για την Ημέρα της Γυναίκας: « Όταν οι Ελληνίδες προοδεύουν, η Ελλάδα προοδεύει. Χρόνια πολλά σε όλες!»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.