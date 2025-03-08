Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεοδωρικάκος: Η ισότητα των γυναικών είναι μία υπόθεση που μας αφορά όλους

Όλοι οφείλουμε να συμβάλλουμε σε αυτό καθημερινά με πράξεις και ανυπόκριτες συμπεριφορές. Το δικαιούνται και τους αξίζει», αναφέρει σε ανάρτηση ο υπουργός

Τάκης Θεοδωρικάκος

«Η ισότητα των γυναικών είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους», σημειώνει, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός αναφέρει: «Η ισότητα των γυναικών είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους και όλοι οφείλουμε να συμβάλλουμε σε αυτό καθημερινά. Με πράξεις και ανυπόκριτες συμπεριφορές. Το δικαιούνται και τους αξίζει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τάκης Θεοδωρικάκος Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark