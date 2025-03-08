Οι προκλήσεις της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και οι κυβερνητικές πολιτικές ήταν το αντικείμενο χαιρετισμού του υπουργού Επικρατείας, Μάκη Βορίδη, στο επιστημονικό φόρουμ υπό την επωνυμία «Επιχειρείν με Υ-Γ-Ι-ΕΙ-Α και Ευφυία», που πραγματοποιείται στο Αγρίνιο.

Αφού ανέφερε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι από τις μεγάλες προτεραιότητες και δεσμεύσεις της κυβέρνησης, ο υπουργός Επικρατείας σημείωσε πως ήδη υπάρχουν απτά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Εν προκειμένω, ενώ παλαιότερα υπήρχε έλλειμμα αγροτικού ισοζυγίου, αυτό έχει αλλάξει θεαματικά τα τελευταία χρόνια, όπως είπε, και συμπλήρωσε: «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε ένα σταθερά θετικό ισοζύγιο, που σημαίνει ότι εξάγουμε περισσότερα από όσα εισάγουμε».

Αυτό, όπως εξήγησε, έχει συμβεί χάρη στους παραγωγούς, χάρη στη θεαματική αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, χάρη στη σωστή αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, χάρη σε μία σειρά από στοχευμένες δράσεις του αρμόδιου υπουργείου.

Στη συνέχεια, ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε σε δύο πολιτικές που απασχόλησαν, εκτός από το αρμόδιο υπουργείο, και την προεδρία της κυβέρνησης.

Η πρώτη έχει να κάνει με τα θερμοκήπια: Σημαντικό ρόλο στην αύξηση της παραγωγικότητας -όπως τόνισε- έχουν παίξει οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, για τις οποίες εξασφαλίστηκαν πόροι, συγκεκριμένα τόσο για νέα θερμοκήπια, όσο και για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων. Αλλάζοντας την τεχνολογία των θερμοκηπίων βελτιώνεις κατά πολύ την ανταγωνιστικότητα, παρατήρησε, και προσδιόρισε την αναγκαία χρηματοδότηση στα δύο δισ. ευρώ προσθέτοντας πως ήδη έχουν εξασφαλιστεί τα πρώτα 300 εκατ.

Η δεύτερη πολιτική, στην οποία έχει δώσει βάρος η προεδρία της κυβέρνησης, όπως επεσήμανε ο υπουργός, είναι τα κόκκινα δάνεια των αγροτών ύψους 2,5 δισ., τα οποία αφορούν περίπου 21.000 οφειλέτες αγρότες και 700 αγροτικούς συνεταιρισμούς. Αυτή η πολιτική υλοποιείται σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ευρύτερο τραπεζικό τομέα, αλλά και με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών: Από κοινού «διαμορφώσαμε ένα πολύ πιο ευέλικτο πλαίσιο για τη διαχείριση των δανείων αυτών», υπογράμμισε. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης δανείου και, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα πρόσβασης και πάλι, στον τραπεζικό δανεισμό. «Αυτό ψηφίσθηκε και τώρα είμαστε στη φάση της υλοποίησης. Το παρακολουθεί η ΤτΕ, υπάρχει μια τρίμηνη προθεσμία για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτού του προγράμματος», είπε κλείνοντας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Συμπερασματικά, για να μείνουν ή για να επιστρέψουν νέοι αγρότες στον τόπο τους, πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική η ελληνική αγροτική οικονομία, σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, ο οποίος αναφέρθηκε και στα οριζόντια μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση. Επί παραδείγματι, στο ενεργειακό κόστος οι αγρότες έχουν ένα εξαιρετικό προνομιακό τιμολόγιο. Στο αγροτικό πετρέλαιο έγιναν απολύτως αποδεκτά τα αιτήματα των αγροτών, που «τα είχαν πάρα πολλά χρόνια, εγώ τα ακούω την τελευταία δεκαετία, (αυτά τα αιτήματα) ικανοποιήθηκαν από την κυβέρνηση και είναι ήδη σε εφαρμογή».

Τέλος, ο υπουργός Επικρατείας έθεσε ακόμη έναν στόχο: «Να φύγουμε από τις οριζόντιες πολιτικές, να μπούμε στις κάθετες πολιτικές, επί παραδείγματι τις πολιτικές για την ελαιοκαλλιέργεια, για το ελαιόλαδο ειδικότερα, πολιτικές για τα εσπεριδοειδή, για το ροδάκινο, την κτηνοτροφία κ.ο.κ.». Με δυο λόγια, περιέγραψε τον στόχο να δοθούν ενισχύσεις ανά κλάδο, πράγμα που προϋποθέτει, όμως, να μελετήσει κανείς τι γίνεται στη διεθνή αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

