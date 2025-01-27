Με την παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και του δημάρχου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ξεκίνησαν οι εργασίες ενός κρίσιμου αντιπλημμυρικού έργου στην Ανατολική Αττική, τη διευθέτηση του ρέματος Κόρμπι, προϋπολογισμού 26 εκατομμυρίων ευρώ.

Η διευθέτηση θα πραγματοποιηθεί σε συνολικό μήκος 2.840 μέτρων, από τη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου έως την εκβολή του, στην παραλία της Βάρκιζας και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2026. Το έργο, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφερόμενος στη σημασία αλλά και την εξελικτική πορεία του έργου επισήμανε πως «Η ανάγκη διευθέτησης του ρέματος προέκυψε από τις πλημμύρες του 1993. Πρωτομελετήθηκε το 2007, οι διαγωνιστικές διαδικασίες ξεκίνησαν το 2017 και συμβασιοποιήθηκε από προηγούμενες περιφερειακές αρχές, όμως στην πορεία διεκόπη, γιατί δεν είχαν ολοκληρωθεί πολύ σημαντικές μελέτες.

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με τον δήμαρχο και τις εξαιρετικές υπηρεσίες του, προτεραιοποιήσαμε την ανάγκη να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικές διαδικασίες και έτσι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, το οποίο εντάσσεται σε μια ζώνη υψηλής πλημμυρικής επικινδυνότητας, να προχωρήσει με άμεσους ρυθμούς. Στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Συνεργαζόμαστε με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται (αρχαιολογία, υπουργεία, κ.λπ.) και θεωρούμε ότι έως το τέλος του 2026, θα έχει παραδοθεί στους πολίτες. Είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ασφάλεια των ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής. Η διευθέτηση του συγκεκριμένου ρέματος αποτελεί μέρος ενός ολιστικού σχεδίου που έχει θέσει η Περιφέρεια Αττικής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Επικεντρωνόμαστε στην αναβάθμιση των κρίσιμων υποδομών και στη θωράκιση των ευάλωτων περιοχών του Λεκανοπεδίου, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των πολιτών μας και την προστασία της περιουσίας τους».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρ. Κωνσταντέλλος ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για τη σπουδή που επέδειξε, ούτως ώστε αυτό το έργο που "έτεινε να μετατραπεί σε ένα τοπικό γεφύρι της Άρτας" να επανεκκινήσει και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. «Παλεύουμε με αυτό το ρέμα εδώ και 35 χρόνια. Ξεκίνησε, σταμάτησε, ξαναξεκίνησε, ξανασταμάτησε, και ελπίζω αυτή τη φορά να μπορέσουμε να παραδώσουμε ένα άρτιο υδραυλικό έργο, καθότι σήμερα το ρέμα Κόρμπι είναι η αχίλλειος πτέρνα του δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης», επισημανε ο ιδιος.

Το έργο περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της ευρύτερης περιοχής απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής ώστε να προσφέρει αποτελεσματική προστασία στις ζωές και τις περιουσίες των περιοίκων για τους οποίους εδώ και δεκαετίες αποτελούσε εστία ανησυχίας καθώς συχνά γινόταν αιτία καταστροφικών πλημμυρών, με συνέπειες σε υποδομές κατοικίες, αγροτικές περιοχές και δρόμους.

