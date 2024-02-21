Βόζενμπεργκ: Ερώτηση στην Κομισιόν «για τις νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο»

Επείγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «για τις νέες τουρκικές προκλήσεις που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου», κατέθεσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Ελίζα Βόζεμπεργκ - Βρυωνίδη.

Στην ερώτησή της, υπογραμμίζει «τη διγλωσσία και την επιθετική ρητορική του Προέδρου Ερντογάν, που συνεχίζει να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και να θέτει ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης, παρά το Μνημόνιο Φιλίας που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας τον περασμένο Δεκέμβριο», όπως αναφέρει.

Σ΄αυτό το πλαίσιο, η κυρία Βόζεμπεργκ ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «πώς αξιολογεί τις νέες τουρκικές προκλήσεις και με ποιο τρόπο σκοπεύει να αντιδράσει κατηγορηματικά προκειμένου η Τουρκία να απέχει από κάθε επιθετική ενέργεια κατά των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης της κ. Βόζεμπεργκ:

«Με νέες προκλήσεις επανέρχεται η Τουρκία κατά των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή του Αιγαίου. Η επιθετική ρητορική της Άγκυρας εκφράστηκε αυτή τη φορά με anti-Navtex σχετική με τις δραστηριότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο Αιγαίο και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, κοντά στις ακτές των ελληνικών νησιών Κάσου και Ρόδου.

Η τουρκική πλευρά επαναφέρει προκλητικά, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης συνολικά 23 ελληνικών νησιών στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, και μάλιστα λίγες ώρες μετά από περιστατικό με επικίνδυνους ελιγμούς τουρκικής ακταιωρού στα Ίμια, που έληξε με την παρουσία δύο πλωτών του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος.

Στις νέες τουρκικές προκλήσεις αντέδρασε άμεσα η ελληνική πλευρά με ρηματική διακοίνωση και επιστολές διαμαρτυρίας που απορρίπτουν τους τουρκικούς ισχυρισμούς και αποδεικνύουν την ορθότητα των ελληνικών θέσεων.

Δεδομένης της επιθετικής στάσης του Προέδρου Ερντογάν που δεν συμβαδίζει με την Κοινή Διακήρυξη Φιλίας Ελλάδας - Τουρκίας, που υπεγράφη τον περασμένο Δεκέμβριο, ερωτάται η Επιτροπή:

- Πώς αξιολογεί τις νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο;

- Σκοπεύει να αντιδράσει άμεσα και κατηγορηματικά και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, προκειμένου η Τουρκία να απέχει από κάθε επιθετική ενέργεια κατά των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων;».

Πηγή: skai.gr

