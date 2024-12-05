Αν είχε καταγγελθεί η προ ετών, από την απόσπασή του, βίαιη συμπεριφορά και συμμετοχή του συγκεκριμένου αστυνομικού σε επεισόδια, θα είχαμε εισηγηθεί την απομάκρυνσή του, δήλωσε ο τέως πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, για τον αστυνομικό που καταγγέλλεται για βιασμούς, ασέλγεια και ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, ο κ. Βούτσης υπογραμμίζει ότι δεν υπήρχε καμία σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τον συγκεκριμένο αστυνομικό και με άλλους και ότι ο πρόεδρος της Βουλής δεν διορίζει στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Βουλής τις γυναίκες και τους άντρες των Σωμάτων Ασφαλείας.

«Με αφορμή ευφάνταστα σενάρια που κυκλοφορούν ορισμένοι, είμαι υποχρεωμένος να διευκρινίσω ότι ο πρόεδρος της Βουλής δεν διορίζει στην ΥΑΒΕ τις γυναίκες και τους άντρες των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν σε αυτήν την ευαίσθητη υπηρεσία του αστυνομικού σώματος και της οποίας προΐσταται ανώτατος αξιωματικός, ταξίαρχος ή υποστράτηγος.

Καμία σχέση δεν υπήρξε για αυτόν και για άλλους, εν προκειμένω με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα και βεβαίως αν τότε είχε καταγγελθεί η προ ετών, από την απόσπαση του, βίαιη συμπεριφορά και συμμετοχή του συγκεκριμένου αστυνομικού σε επεισόδια, θα είχαμε εισηγηθεί την απομάκρυνση του», ανέφερε ο τέως πρόεδρος της Βουλής.

