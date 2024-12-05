Του Γιάννη Ανυφαντή

Το ζήτημα του αστυνομικού της Βουλής πυροδότησε γύρο μεγάλης έντασης στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής με το κλίμα μεταξύ του Προέδρου της Βουλής Κώστα Τασούλα και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου να ηλεκτρίζεται έντονα.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Τασούλας παρουσίασε το χρονικό της υπόθεσης που πλήγωσε το ελληνικό κοινοβούλιο: «Μας έχει πληγώσει και αναστατώσει η υπόθεση με τον αστυνομικό. Η αίτηση για να έρθει έγινε από τον τότε φρούραρχο κ. Κυριαζόπουλο στις αρχές του 2019 και το αίτημα ικανοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου του 2019»

Μετά την αρχική του τοποθέτηση, στην αίθουσα εισήλθε η κα Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να παίρνει το λόγο και να κατηγορεί τον Πρόεδρο της Βουλής για συγκάλυψη. Ο κ. Τασούλας, απέκρουσε τα πυρά, λέγοντας πως δεν έχει υπάρξει καμία συγκάλυψη.

Ενδεικτικός της έντασης είναι ο παρακάτω διάλογος:

- KΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τον καλύπτετε τόσα χρόνια. Είχατε πάρει το όπλο του από τον Φλεβάρη του 2023 και τον καλύπτετε

- ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ήταν για αγχώδη συμπεριφορά. Όχι για ασέλγεια. Δεν κάλυπτα κανέναν

- KΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τον καλύπτετε βρόμικα

- ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Βρόμικη είναι η δική σας συμπεριφορά!

- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα έπρεπε να ντρέπεστε!

- ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Όχι, εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε!

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, μετά το πέρας της Διάσκεψης, ο κ. Τασούλας υποστήριξε πως η αντίδραση της Βουλής υπήρξε ακαριαία, καθώς αμέσως μόλις υπήρξε η αρχική καταγγελία της συζύγου του αστυνομικού στις 18 Νοεμβρίου, εκείνος συνελήφθη αμέσως, πέντε μόλις λεπτά αφότου υπήρξε η σχετική ενημέρωση.

Εντωμεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω της αντιπροέδρου της Βουλής Όλγας Γεροβασίλη ζήτησε να υπάρξει ανακοίνωση για τον αστυνομικό που να στέλνει το μήνυμα πως το Κοινοβούλιο δεν συγκαλύπτει.

Όπως ανέφερε η Όλγα Γεροβασίλη μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, είναι εμπεδωμένο στην ελληνική κοινωνία πως όλη η Βουλή είναι ένα «σύστημα ρουσφετιών».

«Το σύστημα πρέπει να αντιδράσει και να εξηγήσει στην κοινωνία διαφανώς τι συμβαίνει, να στείλει ένα δυναμικό μήνυμα. Η Βουλή δια του προέδρου ή της Διάσκεψης θα πρέπει να εκδώσει μια δυνατή ανακοίνωση προς την κοινωνία ότι η Βουλή δεν συγκαλύπτει. Ζητάμε διαφάνεια προς την κοινωνία για όλη αυτή την ιστορία», όπως ανέφερε η Όλγα Γεροβασίλη.

Πηγή: skai.gr

