Βουλευτές της Νέας Αριστεράς σήκωσαν πανό στη Βουλή για την Παλαιστίνη και τον Λίβανο

«Ειρήνη τώρα - Αλληλεγγύη στον Λίβανο - Λευτεριά στην Παλαιστίνη», αναφέρεται στο πανό διαμαρτυρίας

πανο

Πέντε βουλευτές της Νέας Αριστεράς, σήκωσαν το πρωί πανό έξω από τη Βουλή ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εξελίξεις στον Λίβανο.

«Ειρήνη τώρα - Αλληλεγγύη στον Λίβανο - Λευτεριά στην Παλαιστίνη», αναφέρεται στο πανό διαμαρτυρίας.

Στη δράση συμμετείχαν οι βουλευτές: Έφη Αχτσιόγλου, Πέτη Πέρκα, Χουσείν Ζειμπέκ, Θεανώ Φωτίου και Νάσος Ηλιόπουλος.

