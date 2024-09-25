Πέντε βουλευτές της Νέας Αριστεράς, σήκωσαν το πρωί πανό έξω από τη Βουλή ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εξελίξεις στον Λίβανο.

«Ειρήνη τώρα - Αλληλεγγύη στον Λίβανο - Λευτεριά στην Παλαιστίνη», αναφέρεται στο πανό διαμαρτυρίας.

Στη δράση συμμετείχαν οι βουλευτές: Έφη Αχτσιόγλου, Πέτη Πέρκα, Χουσείν Ζειμπέκ, Θεανώ Φωτίου και Νάσος Ηλιόπουλος.

Πηγή: skai.gr

