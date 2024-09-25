Καλεσμένη στο στούντιο του ΣΚΑΪ βρέθηκε λίγες ώρες μετά το ντιμπέιτ η υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Αννα Διαμαντοπούλου.

«Εχθές νίκησε το ΠΑΣΟΚ. Έδωσε την εικόνα ενός κόμματος το οποίο φαίνεται ότι είναι ένα κόμμα που γνωρίζει από πολιτική» σχολίασε για την χθεσινή βραδιά. Ήταν ένα ντιμπέιτ σοβαρό, ενωτικό, με πολιτικά χαρακτηριστικά αλλά, φυσικά, και με αιχμές» είπε η κα Διαμαντοπούλου.

«Εκτός από τα εσωτερικά ζητήματα, σημασία έχει να μιλήσουμε στους νέους ανθρώπους, σε αυτούς που φύγουν, σε αυτούς που κοιτάνε τώρα προς το ΠΑΣΟΚ. Το ντιμπέιτ ήταν μια καλή αρχή για να δει ο κόσμος ότι υπάρχει μέλλον και ενότητα στο κόμμα, δεν θα διαλυθεί το μαγαζί όπως διαλύεται το διπλανό» τόνισε.

«Ο επόμενος αρχηγός πρέπει να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη»

«Το στοίχημα για τον επόμενο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θα είναι να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το θέμα δεν είναι να βγάλουμε έναν πρόεδρο που θα δώσει ακόμα 2 μονάδες στο κόμμα, το θέμα είναι να υπάρξει πρόεδρος που θα κάνει το άλμα» είπε χαρακτηριστικά η υποψήφια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

«Αυτός που θα πάει απέναντι, θα πρέπει να δημιουργήσει ουσιαστικά τον άλλο πόλο στο σύστημα Μαξίμου. Ο αυριανός αντίπαλος του κυρίου Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές δε θα είναι ένα πρόσωπο – πρέπει να έχει οργανώσει το κόμμα, τις κοινωνικές δυνάμεις υποστήριξης και να έχει τα χαρακτηριστικά της διεθνούς παρουσίας, δηλαδή διεθνή εμπειρία, κύρος, διασυνδέσεις και γνώσεις στα εθνικά θέματα» τόνισε.

«Είμαι από 18 ετών στο ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει "πασοκόμετρο"», τόνισε ακόμα η υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της κας Διαμαντοπούλου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.