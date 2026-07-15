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Βουλή: Ορκίσθηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής η Μυρτώ Κοροβέση μετά την παραίτηση του Καραμέρου

Η βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση κατέλαβε την έδρα ως δεύτερη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου της Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών του Ιουνίου του 2023

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Κοροβέση

Με θρησκευτικό όρκο ορκίσθηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ η Μυρτώ Κοροβέση μετά την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου.

Η βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση κατέλαβε την έδρα ως δεύτερη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου της Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών του Ιουνίου του 2023 καθώς ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Σπίρτζης με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αρνήθηκε το βουλευτικό αξίωμα.

Η κ. Κοροβέση, πάντως, αναμένεται να αποστείλει κι αυτή επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ καθώς έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» του Στέφανου Κασσελάκη.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: βουλευτής Βουλή Γιώργος Καραμέρος
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