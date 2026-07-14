Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα, (14 Ιουλίου 2026), σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις και στις 12:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.