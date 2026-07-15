Μια συμφωνία με την Τουρκία για τα μαχητικά F-35 είναι εφικτή, και όταν γίνει θα είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού, αλλά η νομοθεσία για τους S-400 είναι σαφής, και ακόμη και εάν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις τα αεροσκάφη δεν θα παραδοθούν άμεσα, τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.



Σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNN, ο Μάθιου Γουίτακερ αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται σε απευθείας διαπραγματεύσεις για το θέμα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Απόσπασμα της συνέντευξης



«Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές τι απαιτεί η αμερικανική νομοθεσία και, ξέρετε, θα περίμενε κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θέλουν το πιο εξελιγμένο μαχητικό μας αεροσκάφος να δοκιμαστεί ενάντια στο σύστημα αεράμυνας της Ρωσίας (S-400). Αυτή είναι, νομίζω, μια συμφωνία που μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι θα συμβεί, και, ξέρετε, ακόμα κι αν η Τουρκία είχε την άδεια να επιστρέψει στο πρόγραμμα ακόμη και να πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις, βάσει νόμου, αυτά τα αεροπλάνα δεν θα παραδίδονταν αύριο».



«Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία, αλλά, ξέρετε, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η συμφωνία είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού» πρόσθεσε ο Γουίτακερ.

Πηγή: skai.gr

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