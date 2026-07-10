Δεν αποδέχεται την έδρα Καραμέρου ο Σπίρτζης

Δεν αποδέχεται την κοινοβουλευτική έδρα του Γιώργου Καραμέρου ο Χρήστος Σπίρτζης, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook. Προσθέτει ότι η μη αποδοχή της κοινοβουλευτικής έδρας δεν σχετίζεται με τη συμμετοχή του σε ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος ή έστω με τη συμμετοχή του σε κάποιο κομματικό σχήμα, υπό τις σημερινές συνθήκες.

«Δεν επιθυμώ να συμμετέχω σε ένα πολιτικό τσίρκο, που έχει διαμορφωθεί, με κύρια ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά και με ευθύνες όσων θέτουν πάνω από το αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, για απαλλαγή από τη σημερινή κυβέρνηση, προσωπικές στρατηγικές και μικροκομματικούς τακτικισμούς» αναφέρει.

Προσθέτει επίσης ότι «επειδή ποτέ δεν έκρυψα τις επιλογές μου, θα στηρίξω για συναισθηματικούς λόγους και μόνο τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, γιατί η διακήρυξη της ΕΛΑΣ δεν περιλαμβάνει ούτε ως αναφορά αλλά κυρίως πολιτικά και ιδεολογικά τον σοσιαλιστικό χώρο, όπως πατριωτικά εκφράστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πρόσθετα γιατί διαφωνώ με κεντρικές πολιτικές επιλογές, συμπεριφορές και δομές».

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο κ. Σπίρτζης αναφέρει:

«Μη αποδοχή βουλευτικής έδρας

Όταν η πολιτική γίνεται επάγγελμα, παύει να είναι πολιτική. Γι αυτό ποτέ δεν αντιμετώπισα την συμμετοχή μου στην πολιτική ως επαγγελματική ενασχόληση. Έχω επάγγελμα. Ήμουν, είμαι και θα είμαι Μηχανικός και αυτό μου δίνει την ευχέρεια να μην τσαλακώνω την προσωπική μου αξιοπρέπεια στους όποιους συμβιβασμούς ζητούνται, όταν συμμετέχεις στην πολιτική.

Είναι γνωστή η διαφοροποίηση μου από τις κεντρικές πολιτικές της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τις οποίες εξέφρασα στο τελευταίο συνέδριο, η μη συμμετοχή μου και ουσιαστικά η αποχώρηση μου.

Δεν μπορούσα να συνεχίσω την συμπόρευση μου, με μια ηγετική ομάδα, που στο σύνολο της συνεργάστηκε και στήριξε τον Στέφανο Κασσελάκη, σε μια πορεία πλήρους ευτελισμού του κόμματος μας και της πολιτικής στο σύνολο της.

Οι αρχές που υπηρέτησα σε όλη μου την διαδρομή, οι ριζικές διαφωνίες μου με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η πολιτική αξιοπρέπεια που οφείλουμε όλοι να τηρούμε, δεν μου επιτρέπουν να αναλάβω κοινοβουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την σημερινή παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου και επομένως δεν αποδέχομαι την κοινοβουλευτική έδρα.

Ίσως να είναι παράταιρη μια τέτοια στάση, όταν παρακολουθούμε όλοι να μην έχει μείνει ψήγμα όχι πολιτικής αλλά ακόμη και προσωπικής αξιοπρέπειας στη στάση και τις συμπεριφορές πολλών διακριτών στελεχών της πολιτικής ζωής.

Οφείλω να δηλώσω ότι η μη αποδοχή της κοινοβουλευτικής έδρας δεν σχετίζεται με τη συμμετοχή μου σε ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος ή έστω με τη συμμετοχή μου σε κάποιο κομματικό σχήμα, υπό τις σημερινές συνθήκες. Δεν επιθυμώ να συμμετέχω σε ένα πολιτικό τσίρκο, που έχει διαμορφωθεί, με κύρια ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά και με ευθύνες όσων θέτουν πάνω από το αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, για απαλλαγή από την σημερινή κυβέρνηση, προσωπικές στρατηγικές και μικροκομματικούς τακτικισμούς.

Δυστυχώς, οι προτάσεις και εκκλήσεις πολλών προοδευτικών ανθρώπων για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, που θα έδινε μια εκθετική πολιτική δυναμική και θα διασφάλιζε την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας, δεν έτυχαν της αποδοχής των ηγεσιών των υπαρχόντων κομματικών σχηματισμών, παλαιών και νέων, του προοδευτικού χώρου.

Κυριάρχησαν οι αντιλήψεις του τακτικισμού για τις μεθεπόμενες εκλογές και της μάχης του ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Σήμερα, με όσα έχει διαπράξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα κόμματα του προοδευτικού χώρου όφειλαν να έχουν διασφαλισμένη κοινωνική πλειοψηφία, αντί να επιχαίρουν και να ανταγωνίζονται για μειοψηφικά ποσοστά.

Αποτελεί ντροπή για τα προοδευτικά κόμματα, οι ελπίδες του δημοκρατικού κόσμου, για την απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την διακυβέρνηση της χώρας, να έχουν εναποτεθεί, στην ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Είναι θλιβερό να μην υπάρχει ως σήμερα, μια κυβερνητική πρόταση και ένα οραματικό πολιτικό πλαίσιο που θα δίνει ελπίδα στον ελληνικό λαό και θα θέτει εθνικούς στόχους και στρατηγικό σχέδιο για την χώρα.

Μια πρόταση που θα προβλέπει θεσμικά αντίβαρα συνταγματικά κατοχυρωμένα, για να αντιμετωπίσει τον θεσμικό κατήφορο των κυβερνήσεων Μητσοτάκη και την αντιδημοκρατική λειτουργία της όποιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Μια πρόταση που δεν θα ανακυκλώνει διαχειριστικές θέσεις, έστω και με προοδευτικό πρόσημο, αλλά θα αναλύει τις μεγάλες τομές που πρέπει να γίνουν στη χώρα, για να μην ξαναμπεί σε περιπέτειες πτώχευσης, απώλειας της εθνικής κυριαρχίας και εκβιασμών. Που θα λέει αλήθειες στον ελληνικό λαό ότι με τις υπάρχουσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του τραπεζικού συστήματος, δεν μας επιτρέπουν να οικοδομήσουμε παραγωγική δομή, να σταθούμε στα δικά μας πόδια και να δεσμεύεται για τη στάση της στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι να πάρουμε το ποσοστό της Ευρωπαϊκής παραγωγής που μας αναλογεί.

Επειδή ποτέ δεν έκρυψα τις επιλογές μου, θα στηρίξω για συναισθηματικούς λόγους και μόνο, τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, γιατί η διακήρυξη της ΕΛΑΣ, δεν περιλαμβάνει ούτε ως αναφορά αλλά κυρίως πολιτικά και ιδεολογικά τον σοσιαλιστικό χώρο όπως πατριωτικά εκφράστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πρόσθετα γιατί διαφωνώ με κεντρικές πολιτικές επιλογές, συμπεριφορές και δομές.

Εύχομαι ο Αλέξης και οι ίδιοι στενοί συνεργάτες του να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη με τις εκλογές του 2023, συγκροτώντας εκλογικές επιτροπές και «εμπνευσμένα» Κασσελάκια ψηφοδέλτια ήττας, βασιζόμενοι σε μια επικοινωνιακή γραμμή απολίτικης ανανέωσης, αντικαθιστώντας την πολιτική με την επικοινωνία και την δημοκρατική λειτουργία με «αδιαμεσολάβητα» πυροτεχνήματα. Είναι απορίας άξιο, πως όσοι στήριξαν τις πολιτικές προτάσεις της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στο τελευταίο συνέδριο και τον Στέφανο Κασσελάκη, στο συνέδριο της ντροπής τον Φεβρουαρίου του 2024, σήμερα να καλούνται να παραιτηθούν για να συμμετάσχουν στην ΕΛΑΣ και πιθανά στα ψηφοδέλτια της, είτε με αδιαμεσολάβητη είτε με διαμεσολαβητή συνεννόηση.

Εύχομαι τα πολιτικά κείμενα και οι θέσεις της ΕΛΑΣ, να μην είναι κείμενα διεκπαιρεωτικού χαρακτήρα και διαχειριστικής αντίληψης, που δεν ενοχλούν τα κυρίαρχα συμφέροντα.

Εύχομαι να αλλάξει γραμμή και ο ίδιος και ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να υπάρχει πλειοψηφική έκφραση και νίκη του προοδευτικού χώρου, σε αυτές τις εκλογές.

Εύχομαι να μην αποτελέσουν τους μοιραίους ηγέτες που θα χρεωθούν την αναπαραγωγή της δεξιάς στην κυβέρνηση, την μετατόπιση του πολιτικού δίπολου μεταξύ προόδου και συντήρησης, στο πολιτικό μονόπολο μεταξύ δεξιών αποχρώσεων και εκδοχών ή του εξαναγκασμού της συμμετοχής τους σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού με τη ΝΔ.

Θα παραμείνω ενεργότατος σε όλες τις πρωτοβουλίες για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και στις μάχες που έχουμε να δώσουμε για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απονομή δικαιοσύνης για τις υποκλοπές και τους νέους δικαστικούς αγώνες ανάδειξης του καθεστώτος των υποκλοπών, για την απονομή δικαιοσύνης και τον έλεγχο κάθε πτυχής του εγκλήματος των Τεμπών, για το κράτος δικαίου, για τα εργασιακά δικαιώματα, για την στήριξη των μεσαίων και χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, για την οικοδόμηση παραγωγικής δομής, για την πολιτική αλλαγή στη χώρα μας, σε αυτές τις εκλογές, για την εθνική ανεξαρτησία της χώρας μας.

Συμμετείχα και συμμετέχω στην πολιτική για να προσφέρω και έχω ως απολαβή πολύ μεγάλη αγάπη από τους συμπολίτες μας. Οι άνθρωποι που έχουν ιστορία, πολιτική διαδρομή και παιδεία έχουν αυτοσεβασμό. Δεν θα συμμετέχω σε ένα πολιτικό παιχνίδι που ευτελίζονται οι μάχες των ιδεών σε μάχες προσώπων.

Καλό αγώνα».

Πηγή: skai.gr

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