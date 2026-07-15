Δέκα χρόνια συμπληρώνονται από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 στην Τουρκία, μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της χώρας.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της νύχτας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποίησε την ιστορική τηλεοπτική του παρέμβαση, μέσω κινητού τηλεφώνου, καλώντας τους πολίτες να βγουν στους δρόμους και να αντισταθούν στους πραξικοπηματίες.

Στο μήνυμά του, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τις εξελίξεις «απόπειρα πραξικοπήματος από μια μειοψηφία μέσα στις Ένοπλες Δυνάμεις», υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια οργανώθηκε από την, όπως την αποκάλεσε, «παράλληλη δομή» της οργάνωσης που η τουρκική κυβέρνηση θεωρεί υπεύθυνη για το πραξικόπημα.

«Πιστεύω ότι απέναντι σε αυτή την επίθεση κατά της ενότητας, της συνοχής και της ακεραιότητας της χώρας μας, το έθνος μας θα δώσει την πρέπουσα απάντηση και οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν όπως αρμόζει», είχε δηλώσει.

Λίγη ώρα αργότερα απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες να κατέβουν στις πλατείες και στα αεροδρόμια, προκειμένου να αντισταθούν στην απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης.

«Καλώ τους πολίτες μας να συγκεντρωθούν στις πλατείες των πόλεών μας και στα αεροδρόμια. Ας βρεθούμε όλοι μαζί εκεί. Και ας έρθει αυτή η μειοψηφική ομάδα με τα τανκς και τα πυροβόλα της· ό,τι σκοπεύει να κάνει, ας το κάνει απέναντι στον ίδιο τον λαό», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Ερντογάν είχε δηλώσει πως «μέχρι σήμερα δεν έχω γνωρίσει καμία δύναμη ισχυρότερη από τη δύναμη του λαού» και είχε διαμηνύσει ότι η κυβέρνηση δεν επρόκειτο να υποχωρήσει απέναντι στους πραξικοπηματίες.

Προκαλεί ο Γιλμάζ: «Αν δεν είχαμε επέμβει το 1974, η Κύπρος θα είχε γίνει σαν τη Γάζα»

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις για το Κυπριακό προχώρησε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την τουρκική εισβολή του 1974 και υποστηρίζοντας ότι, χωρίς την τουρκική στρατιωτική επέμβαση, «η Κύπρος θα μπορούσε να είχε γίνει σαν τη Γάζα».

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι έχασε την αμεροληψία της στο Κυπριακό από τη στιγμή που ενέταξε την Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος-μέλος.

«Αν κάποιος πραγματικά αναζητά ένα πρόβλημα που αξίζει καταδίκης στην ιστορία, θα πρέπει να εξετάσει τις ιστορικές συνθήκες που κατέστησαν αναγκαία την "Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιλμάζ υποστήριξε ακόμη ότι μετά την τουρκική εισβολή «ήρθαν η ειρήνη και η ασφάλεια στο νησί», ισχυριζόμενος ότι αυτό ίσχυσε τόσο για τους Τουρκοκύπριους όσο και για τους Ελληνοκύπριους.

«Για περισσότερα από 50 χρόνια, η Ειρηνευτική Επιχείρηση έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας, της οικονομικής ανάπτυξης και της δημοκρατικής σταθερότητας στο νησί», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία ενήργησε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της ως εγγυήτρια δύναμη.

Στο ίδιο πλαίσιο διατύπωσε τον ισχυρισμό ότι, αν η Τουρκία δεν είχε επέμβει στρατιωτικά το 1974, «τα βάσανα στην Κύπρο θα μπορούσαν να είναι παρόμοια με την ανθρωπιστική τραγωδία που βιώνουμε σήμερα στη Γάζα».

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας επέκρινε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι δεν θα πρέπει να λειτουργεί με πολιτικά κίνητρα ούτε να εξυπηρετεί «τους πολιτικούς υπολογισμούς ορισμένων κύκλων».

«Το καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι να υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά να υπερασπίζεται τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης, το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη», ανέφερε, καλώντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ενεργήσουν, όπως είπε, σύμφωνα με αυτή την ευθύνη.

Μπαχτσελί κατά Μητσοτάκη: «Η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν καθορίζεται από την Αθήνα»

Ενόχληση στην Άγκυρα προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας προϋποθέτει σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Με αιχμηρή τοποθέτησή του, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επέκρινε τον Έλληνα πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας δεν μπορεί να διαμορφώνεται με βάση τις θέσεις της Αθήνας.

«Η θέση της Τουρκίας δεν είναι στην αίθουσα αναμονής της Ευρώπης. Η θέση της είναι στα τραπέζια όπου λαμβάνονται οι στρατηγικές αποφάσεις, με τη βαρύτητα που της αναλογεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Μπαχτσελί υποστήριξε ότι η σύνδεση του ρόλου της Τουρκίας στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ασφαλείας με τις διαφορές στο Αιγαίο αποτελεί, όπως είπε, «ιδιαίτερα σοβαρή και ανησυχητική εξέλιξη».

«Το να τίθεται η ευρωπαϊκή ασφάλεια υπό την ομηρία των στενών πολιτικών υπολογισμών της Αθήνας δεν είναι ούτε λογικό ούτε βιώσιμο», υποστήριξε.

Ο πρόεδρος του MHP ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι σχέσεις Τουρκίας – Ευρώπης δεν μπορούν να παραμένουν «όμηροι των προκαταλήψεων τρίτων χωρών, των προεκλογικών τους υπολογισμών ή των ιστορικών τους φόβων».

Στο ίδιο πλαίσιο υποστήριξε ότι «καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να παρουσιάζει τα δικά της διμερή ζητήματα ως κοινή ευρωπαϊκή ατζέντα ασφάλειας», προσθέτοντας ότι «καμία πρωτεύουσα δεν μπορεί να θέτει υπό αμφισβήτηση τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί διαμήνυσε ότι «τα εθνικά ζητήματα της Τουρκίας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης» και ότι «τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο οποιουδήποτε πολιτικού εκβιασμού».

Πηγή: skai.gr

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