Βαρύ είναι το κλίμα στον νομικό κόσμο μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος δικηγόρος και μία 24χρονη ασκούμενη δικηγόρος έχασαν τη ζωή τους μέσα σε αυτοκίνητο, σε κλειστό χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε την απώλεια δύο νέων συναδέλφων, του Ιάσωνα και της Αναστασίας.

Ο Ιάσωνας αποτελούσε μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΔΣΑ ΔΡΑΚΩΝ, και ήταν ένας ταλαντούχος, ευγενικός και χαμογελαστός συνάδελφος.

Η Αναστασία, αποτελούσε παράδειγμα νέας συναδέλφου, με χαμόγελο, ήθος και διάθεση προσφοράς. Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειές τους και στους οικείους τους. Θα τους θυμόμαστε με αγάπη.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σοφία Συρογιάννη

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γαβριήλ Γαβριηλίδης

Η Ποδοσφαιρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, «Σόλων», αποχαιρέτισε επίσης τον 28χρονο δικηγόρο, ο οποίος ήταν μέλος της.

Πηγή: skai.gr

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