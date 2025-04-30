Του Γιάννη Ανυφαντή

Δίχως τέλος συνεχίζονται οι κόντρες στην Ολομέλεια με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με αφορμή τον χθεσινό άγριο καβγά του Υπουργού Υγείας με τον Παύλο Πολάκη.

«Τι δουλειά έχετε να απευθύνετε προκλήσεις για το ποιος φοράει παντελόνια, για το ποιος είναι παντελονάτος, για το ποιος φοράει φούστες; Και οι φούστες έχουν τιμή και αξιοπρέπεια. Τι δουλειά έχετε να συζητάτε για το ποιος φοράει φουστάνια, ποιος κιλότες και ποιος παντελόνια; Δεν ντρέπεστε; Ο συγκεκριμένος βουλευτής επιτέθηκε σε συνεργάτιδά σας και ήμουν η πρώτη που την υπερασπίστηκα», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Είπε η κυρία πρόεδρος ότι αναφέρθηκα σε φουστίτσες. Να το βρείτε στα πρακτικά. Εγώ ανέφερε μόνο τη φράση "αν φοράς παντελόνια". Είπατε κυρία Κωνσταντοπούλου ότι αναφέρθηκα σε φουστίτσα, στρινγκ, να βρείτε από τα πρακτικά που το ανέφερα. Αλλιώς να ζητήσετε συγγνώμη», απάντησε ο Υπουργός.

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και εθνικές εκλογές του 2023, με φόντο τις λίστες της Πλεύσης Ελευθερίας. «Η κα Δάλλα μας λέει για το πόσο υποτιμάτε τις γυναίκες και ότι βγάλετε 4 εκλεγμένες, για να βάλετε 4 φίλους σας, όπως ο κ. Μπιμπίλας. Εσείς η τόσο μεγάλη υποστηρίκτρια των γυναικών βγάλατε 4 γυναίκες για να βάλετε 4 φίλους σας. Μήπως δεν είστε και τόσο μεγάλη υποστηρίκτρια των γυναικών τελικά;», διερωτήθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

«Δεν είναι κάποιοι κολλητοί μου, είναι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ την ώρα που εσείς κάνετε διακοπάρες. Τον κύριο Καραναστάση, για τον οποίο λένε όλοι οι βουλευτές σας ότι είναι ο καλύτερος βουλευτής, δεν θα τον ξαναθίξετε λέγοντας βάλατε τον σύντροφό σας», ανταπάντησε η κα Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: skai.gr

