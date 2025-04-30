Της Έλενας Γαλάρη

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στον Παύλο Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του πρώην προέδρου σωματείου εργαζομένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ και νυν ειδικό σύμβουλο του υπουργού Υγείας, Σταμάτη Πουλή.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε για λόγους υγείας των συνηγόρων του κατηγορουμένου, αλλά και το αίτημα διακοπής, με αποτέλεσμα ο πρώην υπουργός να δικαστεί ερήμην.

Αρχικά ο κ. Πολάκης με την έναρξη της διαδικασίας ήταν παρών, ωστόσο στη συνέχεια αποχώρησε από τη δικαστική αίθουσα.

Στην κατάθεσή του ο κ. Σταμάτης Πούλης ανέφερε: «Ήμουν απλός εργαζόμενος του ΚΕΕΛΠΝΟ τότε. Η υβριστική ανάρτηση του κ. Πολάκη σε βάρος μου είχε προηγούμενο, δεν ξύπνησε ένα πρωί ξαφνικά και είπε εγώ θα γράψω αυτά. Είχε ξεκινήσει από το 2016 και το αντικείμενο της ανάρτησής του αρχικά αφορούσε καταγγελία μου για μια εταιρεία σεκιούριτι που είχε κριθεί παράνομη αλλά συνέχιζε τη λειτουργία της με απλήρωτους τους εργαζόμενους. Αυτή η υπόθεση που είχα αναδείξει ήταν το αντικείμενο της τριβής. Αυτό ήταν το ένα σκέλος. Γι' αυτό και μου έγραφε "σκάσε" στην ανάρτησή του. Αποσκοπούσε στο να με εκφοβίσει για να σταματήσω γιατί είναι και ο ίδιος εμπλεκόμενος στην υπόθεση αυτή, η οποία ερευνάται από την εισαγγελία. Συνολικά οι αναρτήσεις του κ. Πολάκη σε βάρος μου αφορούν πέντε διαφορετικές υποθέσεις για τις οποίες έχω δικαστεί και έχω αθωωθεί. Για αυτές τις υποθέσεις έχω δικαστεί μετά από δικές του καταγγελίες.

"Πες τι έχεις κλέψει για να γλιτώσεις τα ισόβια" έγραφε. Τα έλεγε και δημοσίως και κατηγόρησε την οικογένειά μου ολόκληρη. Για αυτές τις υποθέσεις έχουν εκδοθεί απαλλακτικά βουλεύματα ή αθωωτικές αποφάσεις».

Πρόεδρος: «Γράφει πως "ταΐζεις βοθροκάναλα". Πώς το εισπράξατε αυτό;».

Πούλης: «Ότι είμαι κλέφτης και ότι έχω και τη δυνατότητα να μοιράζω λεφτά στα κανάλια...Όλο αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ότι είμαι διεφθαρμένος, ότι κλέβω και μοιράζω χρήματα. Ένας εργαζόμενος ήμουν σε έναν οργανισμό με 1250 ευρώ. Αυτό δεν είναι ψέμα και προσβλητικό; Και ήξερε ότι λέει ψέματα... Δεν βρέθηκε τίποτα για μένα και έχω αθωωθεί για όλα. Ελέγχθηκαν εγώ ή γυναίκα μου και ο γαμπρός μου για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε».

Πρόεδρος: «Γιατί ειδικά εσάς λέτε;».

Πούλης: «Γιατί το 2016 στο πλαίσιο της αντιπαράθεσής που είχε με τον Άδωνι Γεωργιάδη είχε έρθει σε μένα και σε τρεις άλλους υπαλλήλους του ΚΕΕΛΠΝΟ να καταθέσουμε κατά του κ. Γεωργιάδη για παράνομες προσλήψεις όπως μας έλεγε. Και επειδή δεν το κάναμε μας απέλυσε και εμένα μου είπε "θα σε λιώσω". Μου ζήτησε να κάνω δηλαδή μια παράνομη πράξη και επειδή δεν την έκανα με κυνήγησε λέγοντας μου θα σε λιώσω».

Ανάρτηση Πολάκη: «Δεν μασάω παλικάρια της φακής»

«Δεν μασάω αδιευκρίνιστοι. Δεν μασάω παλικάρια της φακής». Με τα λόγια αυτά ο Παύλος Πολάκης απάντησε μέσω ανάρτησης στο facebook, στην ενοχή του για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του πρώην προέδρου σωματείου εργαζομένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ και νυν ειδικό σύμβουλο του υπουργού Υγείας, Σταμάτη Πουλή.

Στην ανάρτησή του, παραθέτει τους λόγους που καταδικάστηκε ερήμην και αναφέρει ότι η συνέχεια θα δοθεί στο εφετείο.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«ΔΕΝ ΜΑΣΑΩ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΟΙ .

ΔΕΝ ΜΑΣΑΩ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ!!

Σήμερα ήρθα στο δικαστήριο και ΖΗΤΗΣΑ να οριστεί για την άλλη βδομάδα το δικαστήριο γιατί και οι δυο δικηγόροι μου ο Γιάννης Μαντζουράνης και ο Γιάννης Απατσίδης είχαν πρόβλημα υγείας. (ο Γιάννης Μαντζουράνης νοσηλευόταν επί δεκαήμερο μέχρι προχθές, ο δε Γιάννης Απατσίδης πήρε σήμερα αναβολή για άλλη υπόθεσή του στο Εφετείο!!)

Μάλιστα το ΖΗΤΗΣΑ και όταν απορρίφθηκε το αίτημα της αναβολής, να διακόψει και να πάμε την άλλη Τετάρτη - Πέμπτη!

Με ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ τρόπο η δικαστής (ήταν μονομελές) δεν το δέχτηκε και προφανώς ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΑ ΤΟ ΧΑΤΗΡΙ ΝΑ ΔΕΧΤΩ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΩ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.

Γι αυτό ΕΦΥΓΑ, ήρθα στη Βουλή που μίλησα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κατέβηκα στην κλινική στον Πειραιά και έκανα μια τραχειοτομία σε ασθενή της ΜΕΘ και ξαναήρθα Βουλή για να μιλήσω για το νομοσχέδιο.

Εν τω μεταξύ το δικαστήριο, που ούρλιαζε χθες ο Αδιευκρίνιστος λαδέμπορας πως πρέπει να βγάλει απόφαση να με καταδικάσει, έκανε αυτό που είπε ο Γεωργιάδης, ΕΡΗΜΗΝ μου!!

ΔΕΝ ΣΚΥΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ !!

ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ..

Παύλος Πολάκης πρ. αναπλ. Υπ. Υγείας»

